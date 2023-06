Du lierre pour remplacer le béton au cimetière de Chastre-Villeroux

Une solution plutôt inhabituelle a été proposée en guise de remplacement: "Nous allons poser des grillages avec des lamelles de bois pour occulter et planter du lierre, qui viendra petit à petit recouvrir entièrement les panneaux en bois".

Claude Jossart (ChastreAvenir) a mis en doute la pertinence de mettre du lierre sur du bois. Ce dernier risque fort de se détériorer avec le temps. Réponse de Jean-Marie Thiry: "En fait, les clôtures sont métalliques et les lamelles de bois se dégraderont quand le lierre poussera dessus". Autrement dit, le bois disparaîtra quand le lierre aura pris de l’ampleur et cachera le cimetière à la vue des personnes passant aux abords de celui-ci, comme l’impose la loi.

"On ne voulait pas revenir sur du béton, a précisé le bourgmestre, Thierry Champagne (Chastre 20 + ). Cela coûte cher, ça vieillit mal et ce n’est plus dans l’air du temps. Un mur en brique, lui, aurait sans doute coûté dix fois plus cher."

L’estimation s’élève à 68 000 € TVAC pour l’ensemble du pourtour. "Peut-être ne devrait-on pas en installer à certains endroits, a précisé le bourgmestre. Car des colombariums vont être installés sur la partie arrière, un mur doit donc être construit. Le côté droit est déjà fort verdurisé, les panneaux en béton sont en bon état. Vu la manière dont le béton se dégrade, un dossier a été prévu pour l’ensemble du cimetière, mais on verra sur place, pour faire au mieux."

Enfin, Michel Pierre, chef de file ChastreAvenir, a estimé qu’il serait préférable d’installer le même dispositif sur l’ensemble du pourtour du cimetière, pour une question d’esthétique et de logique.