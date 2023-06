Chastre : le Petit Marché du dimanche a survécu à l’hiver

Un anniversaire heureux donc pour les organisateurs, qui réclamaient des bras supplémentaires l’année passée. "Une personne nous a rejoints. Il n’empêche qu’on est toujours à la recherche, notamment pour tenir le bar pendant l’été. Le reste de l’année, les scouts sont présents, mais ils sont actuellement pris par les examens puis les vacances. On est donc toujours preneur d’un coup de main, même de manière ponctuelle."

Le futur du marché a été récemment débattu. "On s’était dit qu’on ferait le point après trois ans. Vu qu’il a bien repris après l’hiver, que tout le monde est de bonne humeur et qu’il y a une chouette ambiance, on va continuer", annonce Nathalie Lelubre. Une bonne nouvelle pour ceux qui y font leurs emplettes et y passent un agréable moment. "Le premier palier que je voulais passer, c’était celui des trois ans. C’est fait ! Le prochain bilan, on le fera dans deux ans. Ensuite, on avisera. Je ne veux pas trop me projeter et faire de grands projets. On avance pas à pas."

D’autant plus que chaque crise a un impact sur le rendez-vous dominical. "Juste après le premier confinement, les gens ne juraient que par les petits producteurs locaux. Ils les ont toutefois vite lâchés. Ensuite, la guerre en Ukraine a eu un nouvel impact sur la consommation des ménages. Le marché est l’un des premiers à être affectés par ces crises. Mais pour l’instant, tout va bien et on est content de poursuivre l’aventure", termine Nathalie Lelubre.