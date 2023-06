Chastre: la ministre Désir ne pourra pas empêcher des cas similaires à celui de Divine N’Sunda

Le député voulait attirer l’attention de la ministre de l’Éducation, Caroline Désir (PS), sur "la précarité de certains membres du personnel de l’enseignement qui remplissent des fonctions essentielles mais qui n’ont pas la nationalité belge et risquent parfois de se retrouver dans une situation inconfortable" comme le prouve la situation particulière vécue par l’accueillante de la Petite École de Gentinnes.

Pour rappel, parce qu’elle n’avait pas de titre de séjour en règle, Divine N’Sunda a été arrêtée puis détenue pendant plus de 100 jours dans un centre fermé. Elle a été libérée le 26 mai 2023.

"J’ai été particulièrement heureuse d’apprendre la libération de Divine N’Sunda, a assuré la ministre Désir. Sa libération après 110 jours d’enfermement visiblement illégal a été un grand moment d’émotion."

Pour le reste, Caroline Désir a dû répéter que, en tant que ministre de la Fédération Wallonie-Bruxelles, elle n’a aucun pouvoir en la matière, qu’il ne lui revient pas d’accorder des titres de séjour.

La ministre a également rappelé qu’elle avait écrit à la secrétaire d’État Nicole de Moor pour attirer son attention sur la situation personnelle de Divine N’Sunda et sur le contexte de pénurie de personnel dans l’enseignement.

Le député Jean-Pierre Kerckofs estime néanmoins possible d’en faire davantage.

Faisant également référence au cas de David Mbombo, le professeur de religion du collège Cardinal Mercier (Braine-l’Alleud) qui avait été menacé d’expulsion avant de voir sa situation régularisée, Jean-Pierre Kerckofs a précisé sa pensée: "Dans les deux cas, on a affaire à du personnel d’enseignement qui a risqué l’expulsion. Et c’est insupportable dans le contexte de pénurie mais aussi parce que ça représente un extrêmement mauvais exemple pour nos jeunes qui voient des membres du personnel de l’école qu’ils connaissent qui sont arrêtés, emprisonnés et qui pourraient être expulsés… alors que ces personnes n’ont rien fait d’autre que d’avoir peut-être la mauvaise couleur de peau, la mauvaise nationalité. En termes éducatifs, ce n’est évidemment pas admissible."