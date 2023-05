Bérengère Lefrancq (Écolo) quitte le conseil communal de Chastre

Ce n’est toutefois pas la seule raison de son départ. "J’avais en plus du mal à trouver de l’énergie et de l’enthousiasme. Je trouve que la relation entre les deux partenaires de majorité (Écolo et Chastre 20 + ) s’améliore, mais il nous a fallu beaucoup de temps pour trouver nos marques. Ce qui est usant et énergivore. On commence enfin à se comprendre et à se trouver…" Il y a donc une certaine lassitude. "Un découragement. Sans doute parce qu’on est avec un partenaire malgré soi et non pas par projet. J’ai du mal avec ça." À la longue, il devient par moments usant de devoir débattre pour chaque projet en essayant de convaincre l’autre. "413 actions dans le plan stratégique transversal, c’était très ambitieux. Peut-être aurait-on dû en retenir moins, pour trouver une meilleure harmonie."

Bérengère Lefrancq se défait également de son rôle au conseil de la zone de police, à Notre Maison et à l’Intercommunale pure de financement du Brabant wallon (IPFBW). "Je reste par contre présidente du conseil consultatif des déchets, car c’est du concret. Ça m’apporte encore quelque chose, même si ça représente un vrai investissement. On cherche encore quelqu’un pour le secrétariat, en attendant j’assume la présidence et le secrétariat. Ce n’est pas évident." Il y a également la commission consultative communale d’aménagement du territoire et de la mobilité (CCATM). "Je suis suppléante de Fred Cardoen (Chastre 20 + ). On a vérifié, rien ne m’empêche de continuer. Comme je connais pas mal les dossiers, j’y reste." Et enfin, la commission locale de développement rural: "Je vais voir si j’ai le temps. Je n’ai pas encore pris ma décision".

Bérengère Lefrancq sera remplacée au conseil communal par Jacqueline Colot (Écolo), présidente du CPAS, qui siège déjà au conseil mais n’a pas le droit de voter les points. Ce qui sera le cas à partir de ce mardi 30 mai.