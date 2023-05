L’extension du dépôt TEC a du plomb dans l’aile

"Nous avons reçu ce vendredi la réponse, c’est un refus des fonctionnaires délégué et technique, explique Thierry Champagne, le bourgmestre de Chastre. On a reçu les motivations, un dossier de 80 pages. Globalement, ils reprennent les avis de la commune: d’un point de vue aménagement du territoire et mobilité, ce n’est pas idéal d’avoir un site pouvant potentiellement accueillir jusqu’à 130 bus au cœur du village."

La thématique de la gestion des eaux, avancée par les élus, a également été retenue. "Le fait aussi, comme on le dénonçait, qu’ils n’ont pas assez étudié les autres endroits possibles, le long des axes plus importants."

Vers un recours du TEC ?

Ce refus est finalement presque définitif. D’abord, le TEC doit introduire un recours, ce qui semble déjà assez audacieux vu le soulèvement de la population, des autorités chastroises et walhinoises et la décision défavorables des fonctionnaires qui représentent la Région wallonne. Ensuite, en cas de recours, il faudrait que les ministres wallons de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement se prononcent tous les deux en faveur du projet. S’ils ne tombent pas d’accord, c’est la décision des fonctionnaires qui sera appliquée. Soit un refus de l’obtention du permis.

Or, les ministres en question se nomment respectivement Willy Borsus et Céline Tellier. Le premier est libéral, comme le bourgmestre de Chastre. La seconde est Écolo, comme le partenaire de majorité, à Chastre. Donner le feu vert à un projet si controversé et contredire leurs couleurs politiques, à quelques mois des élections, semble assez improbable.

"Willy Borsus ne s’est pas encore positionné sur ce dossier, car il n’avait pas à le faire, précise Thierry Champagne. Je l’ai toutefois déjà informé de la situation, j’en ai parlé aux membres de son cabinet."

La thématique a déjà été abordée en commission. Olivier Maroy (MR) a trouvé l’idée de développer le site dans le centre du village "saugrenue", alors qu’Hélène Ryckmans (Écolo) a également insisté sur l’impact négatif du projet à cet endroit.

La grosse inconnue concernait finalement l’avis des fonctionnaires, délégué et technique. Elle est désormais levée. Tout le monde semble contre ce projet d’extension… sauf le TEC, qui risque bien de devoir revoir sa copie.