Chastre : une prime communale pour du (petit) photovoltaïque

"Une série de conditions est imposée, a précisé l’échevin Jean-Marie Thiry (Écolo). Il faut être propriétaire d’un bâtiment situé à Chastre et nous visons les petites installations, pour des ménages dont les revenus sont plus faibles: les barèmes R1, R2 et R3. Afin de répondre à la consommation de base des logements."

Les revenus du ménage ne peuvent dépasser 43 200 € par an. Ce sont en fait des mesures fixées par le gouvernement wallon. Le montant offert par Chastre peut représenter au maximum un tiers de l’investissement total, pour une installation de 2 500 Wc (watt-crête, l’unité de mesure utilisée pour mesurer la puissance maximale qu’un panneau solaire est capable de fournir dans des conditions idéales).

Cela va à peine suffire pour un ménage de deux personnes, a fait remarquer Anne Ferrière (ChastreAvenir, minorité). "C’est bien possible, a répliqué Jean-Marie Thiry. Cela va pousser les gens à faire attention. On s’est dit que si on visait 3 000 ou 4 000 Wc, ce serait trop. On a dû placer la limite, qui a été discutée au conseil consultatif énergie et climat."

Les élus ChastreAvenir ont surtout reproché au projet de ne pas inclure toute la population. "Pourquoi ne pas laisser les gens installer ce qu’ils veulent et bénéficier de la prime ? Davantage de maisons seraient équipées et on se rapprocherait des objectifs de la Convention des Maires", a ajouté Anne Ferrière. Nicolas Dewitte s’est montré nettement plus offusqué: "Certains ont un revenu légèrement supérieur au R3 et sont obligés de demander un prêt, ils n’ont pas non plus l’argent. C’est comme pour la prime destinée à l’audit énergétique. 40% des ménages gagnent plus que les 46 000 € par an ? Et ça ne vous choque pas de les exclure de la prime ?"

"C’est un début: on en saura davantage dans six mois"

Pour Michel Pierre, chef de file ChastreAvenir, un travail devrait aussi être effectué auprès de la société de logement public Notre Maison, pour venir en aide aux plus précarisés.

"J’entends bien la remarque, je suis aussi partagé, a déclaré le bourgmestre, Thierry Champagne (Chastre 20 + ). C’est comme pour l’audit, on démarre quelque chose et on doit placer le curseur à un endroit. Si on voit que la cible n’est pas bonne et que la tranche supérieure rencontre les mêmes difficultés, nous l’ajouterons afin de toucher un maximum de monde. Ici, c’est un début. On en saura davantage dans six mois."

Le bourgmestre a ajouté qu’une partie de la population investit déjà dans l’isolation et le fait bien. "Une autre partie, qu’on ne parvient pas à toucher, ne le fait pas. Et si on n’inclut pas ce bâti, on ne va pas évoluer assez par rapport aux enjeux climatiques."

Les élus ChastreAvenir se sont abstenus de voter la mesure, sauf Anne Ferrière qui a voté contre.