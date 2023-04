Chastre: pour la secrétaire d'Etat Nicole De Moor, Divine N'Sunda "est en séjour irrégulier et doit quitter le pays. Point."

Puisque Divine N’Sunda était employée dans une école, où elle est unanimement appréciée, le député André Antoine (Les Engagés) a une nouvelle fois demandé à la ministre de l’Éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), Caroline Désir (PS), ce qu’elle pouvait faire pour empêcher l’expulsion de Divine N’Sunda.

Rien, lui a répondu Caroline Désir, ce mardi 25 avril en commission du parlement de la FWB: "Début du mois de mars, j’ai interpellé la secrétaire d’État Nicole de Moor (CD&V) au sujet du cas particulier de Divine N’Sunda, a rappelé la ministre. Dans mon courrier, j’avais fait valoir les liens durables tissés dans le cadre de son travail notamment, ainsi que l’intérêt de son école et de ses élèves. Le 16 mars, Mme De Moor m’a répondu qu’elle devait se conformer aux procédures existantes et ce même si Mme N’Sunda bénéficie d’un grand soutien dans sa communauté. Tout en reconnaissant que sa décision était difficile, la secrétaire d’État n’entend pas s’en écarter. Pour elle, Mme N’Sunda est en séjour irrégulier et doit quitter le pays. Point. En tant que ministre de la FWB, je n’ai strictement aucun pouvoir sur une décision prise par un autre niveau de pouvoir dans le strict ressort de ses compétences."

"Enfermer quelqu’un juste pour sa nationalité, j’ai vraiment du mal comme démocrate"

André Antoine a demandé à la ministre de continuer à faire pression sur la secrétaire d’État: "Je pense que, à un moment donné, des hommes et des femmes de partis différents, d’opposition et de majorité, doivent s’élever et se faire entendre. Ça n’est pas blesser la loyauté fédérale que de défendre une accueillante qui a correctement rempli ses missions, qui s’est bien intégrée et qui, aujourd’hui, est enfermée pour de sombres raisons administratives. Je rappelle qu’elle est à Chastre depuis une décennie sans que personne n’ait le moindre reproche à lui formuler. Enfermer quelqu’un juste pour sa nationalité alors qu’elle travaillait et donnait pleine satisfaction, j’ai vraiment du mal comme démocrate, comme citoyen."

André Antoine suggérait la rédaction d’un nouveau courrier: "Si un courrier était signé par l’ensemble de votre gouvernement était adressé à vos collègues au fédéral, peut-être y aurait-il un émoi, peut-être y aurait-il encore une étincelle d’humanité dans le chef de certains au niveau fédéral."