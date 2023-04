Ecolo rappelle son opposition au dépôt TEC de Chastre: "Ce sera au ministre Borsus (MR) de trancher"

C’est au tour de la députée wallonne et élue chastroise Hélène Ryckmans (Écolo) de challenger l’opposition dont faisait preuve Olivier Maroy: "Il est peut-être utile de lui rappeler que c’est le ministre Willy Borsus (MR) qui devra délivrer le permis si le fonctionnaire délégué a un avis contraire à celui des Communes. Et pas le ministre Henry (Écolo)."

Dans un communiqué, les responsables de la locale Écolo énumèrent les raisons pour lesquelles le ministre Borsus devrait refuser le permis.

Disant comprendre les besoins d’expansion du TEC Brabant wallon, Écolo Chastre estime que ce projet ne devrait pas être installé dans cet endroit enclavé en raison de plusieurs préoccupations majeures liées à la sécurité routière, à l’environnement et à la planification urbaine.

Le principal accès pour les bus du dépôt projeté se ferait par la N273 (rue Gaston Delvaux/route Provinciale), une route déjà très fréquentée avec entre 5 000 et 6 000 véhicules par jour en semaine, dont plus de 10% de véhicules lourds, notent les écologistes qui ajoutent que "deux importants projets immobiliers comprenant 100 logements au Boischamps et 104 logements sur la place de la gare sont également prévus dans le même quartier", ce qui entraînerait une augmentation significative du trafic routier dans la région.

De plus, la N273 depuis la rue des Combattants, en particulier à partir du chemin Mahy, est jugée non sécurisée et en très mauvais état.

Le dossier du projet ne fournit pas suffisamment d’informations précises sur l’accroissement du nombre de bus et sur le calendrier de cet accroissement. 130 bus devraient être en activité dans un futur indéfini de 20 à 30 ans.

Écolo estime aussi que le projet "manque de précisions sur la gestion des eaux et des pollutions".

Écolo Chastre juge que ce type de projet aurait davantage sa place dans un zoning, une friche industrielle ou un site à réhabiliter, en bordure de la N4 ou de la N25 par exemple.

Face à ces préoccupations, Écolo Chastre demande au minimum la mise en place d’une étude de mobilité approfondie, incluant les deux lotissements prévus et la réfection complète et sécurisée de la N273, ainsi que l’étude sérieuse de sites alternatifs.