Chastre : deuxième enquête publique pour le projet de lotissement à Gentinnes

Une première enquête publique a déjà été organisée en juillet 2022. Depuis, des modifications ont donc été apportées. Cette fois, les riverains donneront leur avis sur l’ouverture de voirie, même s’ils prendront bien évidemment en compte l’ensemble du projet. Celui-ci totalise 41 lots à construire, 27 places de parking public. "Parmi les 41 lots, un sera donné à Notre Maison pour en faire du logement public. Entre 4 et 6 maisons kangourous devraient voir le jour. Cela permettra à des jeunes de se lancer dans la vie en partageant le logement avec un senior", explique l’échevin Stéphane Colin.

Réunion info le 27 avril

Vu qu’il n’y a pas de dérogation au schéma de structure, l’enquête publique ne portera pas sur les logements. Depuis le début du projet, les autorités communales de Chastre déclarent qu’elles auraient préféré que ce terrain ne soit pas bâti, vu les risques d’inondation, mais la zone est prévue à cet effet.

Le jeudi 27 avril, une réunion sera organisée à la salle des Golards (Gentinnes) pour détailler encore un peu plus le projet. Il sera notamment question de la mobilité. "On a modifié le carrefour, poursuit Stéphane Colin. Avant, un grand carrefour était prévu pour accéder à la N273. La Région wallonne a toutefois conseillé d’en installer un plus traditionnel, pour forcer les automobilistes à faire attention. Lorsque ces carrefours sont bien dégagés, les gens s’y engagent à toute vitesse… "

En plus d’avoir imposé un lot destiné à Notre Maison, pour du logement public, la Commune a également formulé une requête au promoteur. "On va essayer d’imposer l’installation d’un radar fixe. Le promoteur poserait l’infrastructure et la zone de police n’aurait plus qu’à y connecter le boîtier." Le promoteur a accepté aussi de se charger des trottoirs, à la demande des riverains.