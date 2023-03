Dépôt TECde Chastre: aucune étude complémentaire

La Chastroise a souligné que le dossier ne comprend "aucune étude de mobilité, ni aucune analyse de l’impact possible de l’arrivée d’un important charroi dans un cœur de village concerné en outre par d’autres projets immobiliers. Selon la procédure, il est considéré qu’une étude d’incidences sur l’environnement n’est pas nécessaire. Est-il pertinent de considérer qu’une telle demande de permis est complète ?"

Le ministre Borsus a répondu que l’étude d’incidences sur l’environnement n’était pas obligatoire dans le dossier de l’extension du dépôt TEC de Chastre et que "l’autorité compétente n’a de son côté pas jugé utile d’imposer une telle étude".

Ce sont donc les fonctionnaires délégué et technique qui ont estimé que tous les éléments étaient présents dans le dossier et qu’il n’était pas utile d’enquêter sur les impacts futurs d’un tel projet. "Un document complémentaire au formulaire de demande de permis unique précise le nombre d’entrées et sorties par jour, distinguant les périodes scolaires des périodes de congés, les samedis et dimanches. La demande précise en outre qu’un phasage est prévu. La capacité de 123 bus articulés n’est pas attendue, me dit-on, avant 20 à 30 ans."

Deux autres projets immobiliers importants

Le libéral a ensuite rappelé que les communes de Chastre et Walhain ont rendu un avis défavorable mais que ce seront aux fonctionnaires délégué et technique de statuer sur la demande. "En cas de recours, il appartiendra à la ministre Tellier et à moi-même de statuer."

Pour Hélène Ryckmans, "il aurait pu être jugé utile ou nécessaire de compléter cette pièce 106 (nombre de passages en période scolaire, etc), qui n’a d’ailleurs pas rassuré lors de la présentation de l’enquête publique, notamment car le phasage n’est pas précisé. Le sens de ma question, c’était surtout la mise en contexte de ce projet, avec les deux autres projets immobiliers importants dans le centre de Chastre."

Une centaine de logements sont prévus à la gare et une autre centaine au Boischamps. Autant dire que la mobilité d’aujourd’hui n’est pas celle de demain.