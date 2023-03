La rencontre "mitigée" avec la secrétaire d’État ne clarifie pas la situation de Divine

Dimitri Crickillon, le directeur de l’établissement scolaire, qualifie l’entretien d’honnête. "Nicole de Moor a pris le temps de nous écouter, au cours d’une réunion qui aura duré trois quarts d’heure. Elle a rappelé la politique migratoire et la complexité de la situation". Le Chastrois est en partie satisfait de cet échange. "Notre objectif d’être entendu est atteint, on s’est véritablement sentis écoutés."

Mais le directeur est ressorti avec un goût de trop peu. "La secrétaire d’État ne s’est pas positionnée sur ce dossier, ni en faveur, ni en défaveur. Nous avons exprimé notre point de vue en tant qu’école, mais on ne ressort pas avec une information claire et précise sur la situation de Divine."

L’un des arguments avancés, c’est que Divine N’Sunda percevait un salaire et qu’elle occupait, avant son enfermement, un poste d’accueillante extrascolaire dont la main-d’œuvre n’est pas facile à trouver. "Nous avons abordé ce sujet. La définition de poste en pénurie est régionale. Quand on va voir sur le site de la Région wallonne, il n’apparaît pas clairement que la profession d’accueillante extrascolaire ou auxiliaire à la petite enfance est en pénurie. En fait, il y a un manque de reconnaissance de cette fonction en question. Du coup, il est compliqué de la placer dans la catégorie des métiers en pénurie", explique Dimitri Crickillon. Cet argument aurait clairement eu un impact sur les suites du dossier de la Congolaise.

Sur le coup de 17 heures, la petite délégation chastroise a donc quitté la capitale "avec un sentiment partagé. Il y avait du positif, car on a senti toute l’honnêteté de la part de la secrétaire d’État. Mais on n’est pas plus optimistes quant à la situation de Divine après cet entretien et au déblocage de son dossier."