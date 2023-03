Plusieurs dizaines d’écoles du Brabant wallon et de Gembloux ont répondu favorablement ce jeudi matin à l’appel du comité de soutien de Divine N’Sunda, menacée d’expulsion.

Avant d’entrer en classe, les écoliers et leurs enseignants ont mené une action symbolique pour apporter leur soutien à la demande de libération de l’accueillante de la petite école de Gentinnes.

"On m’a informé de la participation de plusieurs dizaines d’écoles: des écoles communales mais aussi des écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles et des écoles du réseau libre, en Brabant wallon mais aussi dans d’autres provinces. L’idée de cette action, c’était de ne pas lâcher prise et de toucher encore davantage de monde", explique Dimitri Crickillon, directeur de la petite école.

Dimitri Crickillon cite notamment les écoles communales de Chastre et de Gembloux, Saint-Pie X à Ottignies, Jean-Paul II à Perwez ou encore Sainte-Marie à Bousval.

Une chaîne humaine de 300 mètres

À Gentinnes, les enfants, parents et enseignants de la Petite École ont formé une chaîne humaine de 300 mètres entre l’école et le Mémorial Kongolo où résidait l’accueillante.

L’action de ce jeudi matin précède un rendez-vous importantissime, fixé pour ce lundi 20 mars. "Nous avons obtenu un rendez-vous avec la secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, Nicole de Moor (CD&V). Cette situation concerne un membre de notre équipe d’accueil extrascolaire, qui occupe une fonction actuellement en pénurie. Divine N’Sunda est en Belgique depuis plus de dix ans, elle travaille à la Petite École depuis six ans et est irréprochable. Cet enfermement est tout à fait opposé aux valeurs qu’on transmet."

La Congolaise se trouve toujours au centre de Holsbeek, où sont enfermées des femmes dont le titre de séjour a été refusé. "Mardi prochain, le 21 mars, cela fera déjà 50 jours que Divine est enfermée. Les nouvelles ? Moralement, elle tient le coup, même si ce n’est pas simple. Savoir qu’elle est soutenue à l’extérieur lui permet de garder de la force et de l’espoir. Par contre, nous n’avons aucune nouvelle sur la possibilité d’une libération ou d’une expulsion vers Kinshasa."

De nouvelles actions de soutien seront discutées prochainement, soit ce vendredi matin, soit lundi.

Le comité de soutien, composé des membres du conseil d’administration de la Petite École, de l’association des parents, du directeur et des enseignants, place évidemment beaucoup d’espoir dans le rendez-vous de lundi, chez la secrétaire d’État.