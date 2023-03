Chastre : à Cortil, un chemin au naturel et aux multiples vertus

Durant un an, les élèves de 3 et 4 années primaires de l’école de Cortil s’attellent à remettre en état un sentier qui avait été "englouti" par un champ. À y regarder de plus près, ce projet a de multiples qualités. "On a répondu à l’appel à projets “Chemins au naturel” de l’ASBL Tous à Pied, subsidiée par la Région wallonne, explique la directrice de l’école, Élisabeth Borsus. Nos élèves ont déjà bénéficié d’une journée d’information sur la biodiversité et ce lundi, c’est le grand jour: la plantation."