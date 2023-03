Chastre : quatre remarques à propos de la ferme des Trois Ruisseaux

Les conséquences ? Un avertissement a été envoyé. Les responsables ont maintenant quatre mois pour se mettre en ordre. Soit ils introduisent une demande de permis, soit ils remettent en état. S’ils ne font rien, un procès-verbal sera dressé. "Les riverains aimeraient qu’il n’y ait pas de changement d’affectation. Il faut déjà savoir si c’est vraiment nécessaire. Sinon, on pourrait changer l’affectation de certains bâtiments et ainsi conditionner le permis." Autant dire, imposer certains critères à respecter, de façon à maintenir un climat serein dans le quartier.

"Le locataire a un bail avec le propriétaire de la ferme, a ajouté le bourgmestre, Thierry Champagne. Il avait deux camions auparavant, il en a six à présent. C’est trois fois plus impactant. L’échevin essaie de concilier des intérêts presque inconciliables."

La distance entre les parties diminue, petit à petit. Mais, d’après les élus, l’initiative des riverains pourrait s’avérer un peu contre-productive. "On comprend les désagréments et on ne les nie pas. Mais on avait demandé que le permis soit rentré avec un délai d’un mois. Maintenant, avec l’avertissement du fonctionnaire constatateur, il a quatre mois", a précisé le bourgmestre.

Un avocat spécialisé en urbanisme participera prochainement à une réunion avec les riverains, le propriétaire et le locataire. Objectif: mettre fin à certaines rumeurs et préciser les droits et devoirs de chacun.