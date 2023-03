Chastre/Walhain : promis, la N273 ne restera plus longtemps dans un état lamentable

Au parlement wallon, ce lundi, le député wallon André Antoine (Les Engagés) s’est inquiété du planning des travaux auprès du ministre wallon de la Mobilité Philippe Henry (Écolo): "Certains travaux avaient été promis pour 2022 tels que le marquage ou le rebouchage des trous. Mais, malgré les promesses répétées, rien a été entrepris. Or, pour le bourgmestre de Chastre, cette route est un terrible danger pour ceux qui l’empruntent."

En effet, la route ne dispose pas de trottoirs, ni même d’accotement. Le ministre Henry en est bien conscient: "Ce tronçon de la N273 est une voirie très étroite (environ 5,5 m de large) et est dépourvue d’éléments de contrebutage et d’accotements stabilisés. Cette chaussée est en mauvais état et l’augmentation annoncée de la fréquence des bus sur cet axe risque, en effet, d’aggraver la détérioration des bords et accotements de chaussée. Il est bien prévu de réaliser des travaux d’entretien des bords de chaussée les plus affaissés, de stabiliser les accotements les plus défoncés et de marquer des bords de chaussée. Cette opération était effectivement envisagée fin 2022, elle a pris du retard en raison d’un manque de personnel au District d’Ottignies. Les bons de commande sont à présent en cours d’élaboration et les travaux devraient avoir lieu cette année à la bonne saison."

Par contre, pour une piste cyclable, il faudra se montrer patient, prévient le ministre Henry: "Le Plan infrastructures et mobilité pour tous prévoit bien l’aménagement d’une liaison cyclable le long de la N273 entre Blanmont et la N4. L’année de programmation budgétaire de ce projet est 2025 et le budget retenu est de 350 000 € TVAC. Ce budget n’est cependant pas suffisant pour une réhabilitation complète de ce tronçon."