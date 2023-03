Chastre: 4 terrains de padel au budget 2023

Il a été présenté lors du dernier conseil communal, ce mardi 28 février, et présentait un boni à l’ordinaire. Pour l’extraordinaire, ce sont 5,6 millions d’euros qui ont été prévus, en sachant bien que la somme totale ne sera pas dépensée.

600 000 € pour l’isolation de l’école de Cortil

Parmi les gros dossiers, il y a l’isolation extérieure de l’école de Cortil (600 000 euros), les travaux dans le cadre du Plan d’Investissement Communal (Pic) et du Plan d’investissement mobilité active communal et intermodalité (Pimaci), pour 500 000 à 1 million d’euros. Un camion-grue sera également acheté (300 000 euros), les cimetières seront aménagés (250 000 euros), une liaison cyclable entre Chastre et Hévillers figure également à ce budget 2023, pour 350 000 euros.

Et puis il y a des honoraires qui devront être déboursés, notamment pour la construction de quatre terrains de padel, en intérieur, sur le complexe des XV Bonniers, 10% du projet évalué à deux millions d’euros, soit 200 000 euros.

Dans la lutte contre les inondations, 160 000 euros sont budgétisés. Pour des zones d’immersion temporaire et zones d’expansion de crue, ainsi que l’acquisition et la pose de fascines. Une prime devrait également bientôt voir le jour, 500 euros par ménage qui réalise des travaux visant à limiter l’impact des grosses intempéries. Les détails de cette mesure n’ont pas encore été précisés, le point devrait passer à un prochain conseil communal, notamment pour permettre la possibilité d’inclure les travaux effectués depuis l’été 2021, où d’importantes inondations avaient été constatées.

Une abstention qui "ne signifie pas que vous avez fait du mauvais travail"

Du côté de l’opposition (ChastreAvenir), pas de grandes remarques sur les contours de ce budget 2023, mais pas mal d’interrogations sur les différentes dépenses. Les élus se sont finalement abstenus de voter le point. "Notre abstention ne signifie pas que vous avez fait du mauvais travail", a commenté Michel Pierre, le chef de file. La raison, c’est plutôt qu’il ne s’agit pas de leur propre programme.