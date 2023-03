700 personnes ont marché pour soutenir Madame Divine, enfermée depuis 33 jours

"Madame Divine", comme on l’appelle à la Petite École de Gentinnes (Chastre) où elle est accueillante, a été emmenée le 31 janvier dernier au centre fermé de Holsbeek et est toujours, 33 jours plus tard, menacée d’être expulsée du pays.

Pour rappel, le centre fermé de Holsbeek héberge des femmes en séjour illégal. Divine N’Sunda y est interdite de sortie.

L’enfermement de l’accueillante, originaire de la République démocratique du Congo, a suscité un vif émoi à Gentinnes et dans les alentours.

Depuis le 6 février, il est donc interdit à Divine N’Sunda de quitter le centre fermé de Holsbeek, situé en Brabant flamand.

La manifestation pacifique de dimanche s’est déroulée dès 16h00, au départ du mémorial Kongolo à Gentinnes (Chastre). Selon la police, elle a rassemblé 600 participants. Les organisateurs évoquent quant à eux la présence d’au moins 850 personnes.

"Le succès de cette action a largement dépassé les murs de notre école où Divine travaille depuis plusieurs années, preuve que la jeune accueillante est soutenue par une population bien plus large", a confié le directeur Dimitri Crickillon à l’agence Belga.

Plusieurs élus locaux ont également participé à la marche. "Cette situation nous attriste profondément dans la mesure où Divine s’est magnifiquement bien intégrée dans son école et dans son village. Elle bénéficie de notre entier soutien et de celui de la population chastroise ", commente le bourgmestre Thierry Champagne.

Le directeur de l’école doit envoyer ce dimanche soir un message électronique à la secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Nicole de Moor, en vue d’obtenir un rendez-vous.

"Nous souhaitons notamment lui présenter la pétition de soutien qui a rassemblé plus de 8.500 signatures et lui exposer la situation de vive voix, en espérant une intervention de sa part en vue de nous aider à réparer cette injustice", conclut Dimitri Crickillon.

Une pétition toujours en ligne

Une pétition de soutien à Madame Divine a déjà récolté plus de 8 700 signatures. Cette pétition réclame que la demande de régularisation de Divine N’Sunda soit acceptée et "que Divine puisse revenir aux côtés des enfants à qui elle manque tant". Il est toujours possible de la signer sur change.org, rappellent les organisateurs de la marche.