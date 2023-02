Chastre : 30 mois de prison pour un coup de sabre en pleine rue

Ce jour-là, la dame s’était disputée avec son compagnon et s’était réfugiée chez Kevin J., y restant toute la journée. Ce qui avait fait monter la tension entre les deux hommes. Le Chastrois a expliqué avoir reçu des SMS menaçants de celui qui commençait à être sérieusement jaloux.

Finalement, quand le gaillard est arrivé devant le domicile du prévenu, accompagné de son fils de neuf ans, la dame est descendue pour discuter. Et ce dialogue se passait apparemment dans le calme. Kevin a cependant téléphoné à la police pour expliquer la situation. Mais il s’est entendu répondre que si tout était calme entre les membres du couple, il n’y avait pas lieu d’intervenir en urgence.

Il a alors décidé de prendre son sabre et est sorti. Il s’est approché de l’homme, en prenant soin de rester hors de son champ de vision, puis il l’a frappé à plusieurs reprises avec l’arme. D’après ses dires, il visait le torse et son intention n’était pas de tuer, mais de blesser pour faire peur. En tout cas, il a touché le crâne et les conséquences de ce geste auraient pu être gravissimes…

"Il était tombé au fond du trou"

De quoi se retrouver devant le tribunal correctionnel même si du côté du parquet, on n’a pas retenu la qualification de tentative de meurtre. Le prévenu a martelé que tout ce qu’il voulait, c’est que la police intervienne rapidement. Il a aussi précisé qu’il traversait à ce moment-là une période difficile sur le plan personnel. "Il était tombé au fond du trou", a résumé son avocat en précisant que son client n’est toujours pas en état d’assumer la peine de travail évoquée par le ministère public.

Le jugement est tombé ce mardi: le Chastrois écope de trente mois de prison assortis d’un sursis probatoire l’obligeant continuer son suivi psychiatrique, à entreprendre une guidance sociale et à traiter son assuétude aux stupéfiants.