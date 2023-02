Chastre : la Commune va faire appel à un médiateur pour le dossier de la ferme des Trois Ruisseaux

Il a expliqué aux élus que la ferme n’était pas très propre lorsqu’il l’a achetée et qu’il comptait remédier à ça. Raison pour laquelle il a commencé à minéraliser le parking… jusqu’à dépasser la dimension maximale possible sans permis préalable.

Son projet: bétonner l’entrée de la ferme, pour éviter que la boue ne vienne souiller la voirie, ainsi que le sol d’une des granges, afin d’y stocker du matériel. Les discussions tournent à présent autour de la superficie maximale de la grange. La Commune aimerait la limiter à 500 mètres carrés. Le propriétaire voudrait profiter de toute la superficie. Pas forcément maintenant, mais à plus long terme.

Une procédure de régularisation va être introduite pour le parking, vu que les 300 mètres carrés ont été dépassés.

Stéphane Colin, échevin de l’Urbanisme: "On va mettre des conditions à l’obtention de ce permis. Il faut assurer la propreté, ainsi que la stabilité du parking pour les camions. Une partie devra être bétonnée, pour ne pas ramener les terres et les graviers. Des murs antibruit devront être construits où il y a des risques de manutention et donc de nuisances sonores. On demandera aussi d’arborer et de végétaliser certaines parties pour cacher le stock et les camions".

Sauf que les riverains, excédés par les désagréments déjà occasionnés par le passé avec l’ancien propriétaire, estiment que la Commune n’en fait pas assez, voire qu’elle soutient l’autre camp. Une position qui ne permet pas de concilier les points de vue.

"Nous avons réfléchi au collège communal et on constate que les positions sont tellement éloignées, qu’il est préférable de faire appel à un médiateur, annonce l’échevin Colin. Nous allons appeler le tribunal de Nivelles, afin de bénéficier de l’intervention d’un médiateur spécialisé en urbanisme. Il sera neutre et pourra décrire avec précision ce qui est permis ou non de faire sur ce terrain."