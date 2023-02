Projet d'extension du dépôt TEC: plus de 200 réclamations à Chastre

Pour Chastre, parmi les remarques formulées, il y a, sans surprise, la mobilité, avec une traversée du village par la N273 qui gêne énormément les riverains, d’autant plus que la voirie n’est pas en bon état. Les riverains craignent des vibrations au niveau des maisons, ainsi que des nuisances sonores. Aucune étude de mobilité n’a en plus été effectuée. Les citoyens reprochent également aux responsables du TEC de ne pas avoir annoncé de plan clair concernant la fréquence des bus et leurs itinéraires, à moyen terme et à long terme.

Pour de nombreux Chastrois, la recherche d’alternatives, le long de la N4 notamment, a été bâclée. Comme si les responsables avaient mené une mission d’exploration pour remplir les conditions, sans aucune conviction, pour finalement arriver à la conclusion que le site déjà exploité de Chastre convenait aux besoins.

La question de la gestion de l’eau a également été abordée. Un grand parking sera installé, avec 4 190 mètres carrés de terrain qui seront minéralisés… en amont du village. Toutes les eaux seront déversées sur Perbais et Chastre, alors que les autorités mènent en ce moment un plan de lutte contre les inondations. Le projet d’extension du dépôt s’inscrit donc à contre-courant de ce qui est en cours de réflexion.

En plus du danger que représente cette minéralisation, les habitants craignent pour la ruralité. En triplant la capacité du site, ils s’inquiètent de la transformation de leur village en centre urbain, monopolisé par les bus.

La semaine passée, la commission consultative communale d’aménagement du territoire s’est réunie pour analyser le dossier et a finalement remis un avis négatif. Le collège communal fera de même dans les prochains jours. Le week-end dernier, les groupes ChastreAvenir (opposition) et Écolo ont chacun publié un communiqué dans lequel ils se positionnent contre le projet. Le bourgmestre l’avait déjà fait lors de la réunion publique.

Et maintenant ? Ce sont les fonctionnaires délégué et technique qui devront rendre leur verdict, avec la délivrance, ou non, du permis unique. Une réponse attendue dans les trois mois. En sachant que des recours seront toujours possibles, dans un sens comme dans l’autre.