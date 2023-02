Chastre : 350 futures truites fario élevées puis lâchées dans l’Orne par les élèves de l’école Jean Bosco

Avant de mettre les alevins à la rivière, les responsables du Contrat de rivière ont dû acclimater ces jeunes poissons à la température de l’eau de la rivière, sachant qu’elle était à 3° contre 12° pour l’eau de l’aquarium.

Angelina, 13 ans, était chargée de seconder l’une des animatrices du jour, et elle était très excitée: "C’est super intéressant, on a appris plein de choses comme les noms des poissons de nos rivières, ce qu’ils mangent, comment ils vivent, on les a dessinés aussi… Les lâcher dans l’eau aujourd’hui, c’est un peu triste mais c’est surtout très gai !"

Il était temps de les rendre à la nature

Le jour n’avait pas été choisi au hasard. Et ce n’était pas uniquement parce qu’il faisait plein soleil ce lundi, que le moment était bien choisi. "Nous avons constaté dans notre aquarium que les alevins commençaient à émerger des cailloux posés au fond et à nager dans l’eau, explique le professeur Nicolas Bariaux, l’initiateur de cette animation pour ses élèves. Ça signifie qu’ils cherchent de la nourriture parce que leur sac vitellin – leur grande poche qui leur sert de réserve de nourriture – est en voie de résorption. Il était donc temps de laisser vivre les truites dans leur milieu naturel."

"Il faudra maintenant attendre plus de deux ans pour que ces truites atteignent leur taille de prélèvement, c’est-à-dire la taille estimée de la truite après deux cycles de reproduction", ajoute Léopold Dethier, animateur au Contrat de rivière, qui avait également fait le déplacement. Ce conférencier passionné est intervenu à trois reprises dans la classe de Nicolas Bariaux. "J’ai notamment apporté des épinoches dans un bocal, et ça, ça les a fort intéressés. Comme les petits films que j’ai réalisés afin d’observer les interactions entre les différentes espèces de poissons."

Quant à savoir si ces 350 futures truites vont furieusement se mélanger et ainsi contribuer à accroître la population naturelle de la rivière, on nous répond qu’actuellement toutes les truites présentes dans cette eau sont d’élevage. "On observe, lors des pêches électriques, une petite amélioration dans les chiffres de la population des truites d’année en année, ce qui est bon signe, souligne Marc Bastin, président du Contrat de rivière Dyle-Gette, présent à Chastre ce lundi. Mais il subsiste la grosse difficulté de punir les infractions environnementales et d’identifier leurs auteurs. La bonne nouvelle, c’est qu’on voit qu’au sein des fédérations de pêcheurs, les mentalités évoluent dans le bon sens."