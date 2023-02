Chastre : la suppression de 4 luminaires fait réagir

Le sujet a été débattu à huis clos, lors du conseil communal de ce mardi, afin que les noms de ces riverains ne soient pas rendus publics.

"Nous avons un plan annuel de rénovation de l’éclairage public, qui doit permettre de faire passer tous les luminaires à la LED dans les 10 ans, explique Jean-Marie Thiry (Écolo), échevin de l’Environnement. Chaque année, en suivant les recommandations du Département de la nature et des forêts de la Région wallonne et d’autres acteurs, nous évaluons l’intérêt de certains points lumineux, notamment ceux qui se trouvent en bordure des champs."

Dans le plan 2023, deux endroits ont été retenus par le collège communal. "Un chemin en pavé qui relie Villeroux à Court-Saint-Étienne. Il n’y a qu’une seule maison dans le fond, qui se trouve dans les champs. Et puis, à la hauteur de l’étang du moulin Al Poudre: quatre luminaires qui éclairent la rue éponyme. Mais là, il y a du monde dans le fond de la rue, avec la présence d’appartements. Les gens nous ont interpellés afin de trouver une autre solution. Ils proposent de réduire l’éclairage, par exemple."

L’échevin ajoute avoir rencontré ces riverains, lesquels ont aussi contacté les élus de l’opposition pour que le sujet soit débattu plus largement. "Il faut savoir que ce n’est pas si facile que ça. Ce n’est pas nous qui décidons de rallumer les luminaires supprimés. Cela se fait avec ORES."

Un groupe de travail va être mis en place pour analyser, de manière plus globale, la situation de l’éclairage public. Car cette problématique pourrait être encore rencontrée dans le futur. "À Chaumont-Gistoux, ils ont supprimé beaucoup de points lumineux et n’ont conservé que ceux qui se trouvent dans les centres des villages et aux carrefours."

Pour l’échevin, sur des portions comme celle entre le terrain de football de Chastre et Villeroux, lorsque les poteaux n’illuminent qu’une route bordée de champs et les deux cimetières, la suppression doit être envisagée, pour des questions à la fois environnementales et économiques.