Chastre : le projet d’extension du dépôt TEC fait l’unanimité contre lui

"Vous nous dites qu’au début de l’exploitation de ce nouveau dépôt, il n’y aura pas plus de bus qu’actuellement, mais ça nous intéresse tout autant d’étudier la situation dans 15-20 ans, quand il y aura 120 bus. Car à ce moment-là, il sera trop tard pour réagir. Vous dites aussi que vous n’exploiterez pas la capacité maximale du site, mais alors pourquoi construire un tel dépôt ?"

L’intervention de ce citoyen a bien montré les limites de l’exposé. Soit le TEC investit 15 millions dans un site qui sera sous-utilisé et il s’agit d’un mauvais investissement, soit le besoin sera bien présent d’ajouter des véhicules et cela aura un impact sur la vie des Chastrois…

Le TEC pense à long terme, en construisant un grand bâtiment qui accueillera des bureaux et les ateliers pour entretenir des bus non plus de 12 mais de 18 mètres. C’est bien. Les citoyens qui doivent formuler leurs remarques pensent aussi à long terme…

Le nouveau bâtiment, mieux adapté aux missions des employés et mécaniciens, serait caché par une sorte de talus (merlon) sur lequel des arbres seront plantés. Ce qui limitera le bruit. La zone d’aménagement communal concertée (ZACC, actuellement un champ) maintiendra une distance des habitations.

Un risque de pollution lumineuse aussi

"On maintient l’accès existant, qui va être réaménagé, explique l’un des responsables du bureau d’architectes. On démolit le bâtiment actuel, obsolète, et on en construit un nouveau, qui tient compte de l’augmentation du nombre de voies du chemin de fer (de 2 à 4). Derrière le bâtiment (côté voies), il y aura une zone de stationnement pour les bus et une autre pour le personnel. Ce bâtiment servira aussi d’écran acoustique pour les riverains de la rue Gaston Delvaux."

Toutes les opérations de maintenance et d’entretien des véhicules se feront à l’intérieur du bâtiment, afin de limiter le bruit. Un citoyen a relevé que 300 poteaux lumineux sont prévus, certains plus hauts que d’autres, ce qui peut créer une pollution lumineuse pour les voisins.

L’impact sur les voiries n’est pas connu

Ce qui a inquiété les participants à cette réunion, qui n’était pas obligatoire, c’est le volet mobilité. "Mais dans trois ans, il n’y aura pas plus de bus qu’à l’heure actuelle", a martelé Catherine Bes, pour le TEC BW, qui a ajouté que pour passer de 20 à 50 véhicules (nombre actuel), cela avait pris plus de 30 ans.

Vu qu’aucune planification n’a été présentée, elle dépendra des ministres qui se succéderont à la Région et qui décideront d’investir ou non dans les transports en commun.

L’impact sur les voiries n’est pas connu. Combien de bus circuleront via Perbais ? Combien via la N273 ? Combien vers Cortil ? Aucune idée. Une chauffeuse est même intervenue pour expliquer que le croisement de deux bus de 18 mètres sur la N273 serait très compliqué. Sans parler de l’absence de trottoirs et de pistes cyclables.