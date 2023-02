Chastre, ferme des Trois Ruisseaux: la Commune va tenter de concilier les points de vue

Les élus se sont ensuite interrogés sur la pertinence d’avoir cette entreprise juste à côté du lotissement. La ferme a en effet été rachetée par un entrepreneur, spécialisé dans le béton, qui loue le parking à une société qui y gare ses camions. Des poids lourds à proximité des habitations, dans le centre de Chastre, ce n’est pas très apprécié. "Nous avons déjà été interpellés par les riverains, car ces camions empruntent des voiries qui ne sont peut-être pas adaptées, a expliqué le bourgmestre, Thierry Champagne (Chastre 20 + ). Elles sont trop étroites. On s’est renseigné et tout était en règle."

L’un des effets de cette présence envahissante, c’est la saleté de la route, a souligné Michel Pierre, chef de file ChastreAvenir. "On leur a fait la remarque, a poursuivi le bourgmestre. Ils ont raclé, mais la rue est toujours sale. Là, vu que le parking dépasse les 300 mètres carrés, on va imposer un permis. Cela nous permettra d’y inclure des conditions, comme la mise en place de murs végétaux, pour l’aspect visuel. Ils ont aussi intérêt à rouler plus lentement, même en dessous des 50 km/h, car ces engins sont impressionnants pour les piétons."

Philippe Babouhot, l’ancien échevin de la Mobilité, a soulevé un autre problème: "La rue des Trois Ruisseaux est une alternative à la nationale pour les cyclistes qui veulent se rendre au supermarché. C’est dommage qu’ils se retrouvent avec des véhicules aussi imposants. Si on veut préserver noter côté rural, il faut trouver des solutions. Les habitants du lotissement se promènent aussi à pied alors qu’il n’y a pas de trottoir".

Tous les élus sont finalement tombés d’accord pour prôner l’apaisement, car ils craignent que la tension ne cesse de monter entre l’entrepreneur et les riverains. "Nous allons tenter de concilier les points de vue en organisant des rencontres séparées", a enfin précisé l’échevin Stéphane Colin. Des réunions devraient avoir lieu la semaine prochaine, entre les autorités et les différents acteurs.