Chastre s’apprête à remettre de l’ordre dans ses cimetières

Une partie des exhumations a déjà été effectuée, une autre partie devrait suivre prochainement pour le site de Blanmont. Alors qu’au conseil communal de ce mardi soir, c’est la situation du cimetière de Cortil-Noirmont qui a été évoquée.

"Il y a 270 exhumations à réaliser à Cortil-Noirmont. Certaines tombes sont déjà reprises en concession par la Commune, parce qu’elles ont été abandonnées par les familles et ne sont plus entretenues. On peut donc s’en occuper. Ensuite, il y a quelques concessions qui ne sont pas très bien localisées. Dans ce cas, nous devons rechercher les membres de la famille, puis demander leur accord pour les déplacer, c’est ce qu’on appelle une exhumation de confort." Les familles ne sont bien entendu pas obligées de répondre favorablement.

Lorsque les tombes sont abandonnées, les ossements sont rassemblés dans un ossuaire. Alors qu’une exhumation de confort consiste à simplement déplacer une tombe.

"La solution la plus simple, ce serait d’agrandir les cimetières, ajoutait Jean-Marie Thiry, après la séance. Mais pour cela, il faut l’accord de la Région wallonne. Celle-ci nous répond que nous devons d’abord mettre de l’ordre, car il y a des tombes abandonnées."

Pour les tombes exhumées, une affiche a été placée pendant 13 mois. L’annonce est visible lors de deux "fêtes de la Toussaint" consécutives, période à laquelle les gens vont généralement se recueillir.

« Toutes les informations se trouvaient sur des fiches, mais on ne s’en sortait plus »

C’est donc tout un processus, long et lent, qui s’est mis en place. "On vient d’engager quelqu’un pour six mois, à temps plein. Cette personne doit repérer les tombes, faire des recherches et enregistrer toutes les données. Toutes les informations se trouvaient sur des fiches, mais on ne s’en sortait plus. Maintenant, nous avons un logiciel pour tout cartographier. Les tombes vont être indiquées, avec les données des proches, les durées des concessions. C’est un travail administratif dingue, qui n’est pas fini…"

L’espace qui sera récupéré grâce à la nouvelle organisation permettra d’installer un columbarium et des cavurnes, afin d’offrir une solution aux citoyens qui optent pour l’incinération de leurs proches.

Un cahier des charges avait été lancé fin septembre. Une entreprise spécialisée viendra réaliser toutes les exhumations au cimetière de Cortil-Noirmont pendant l’hiver, après avoir construit un ossuaire. Le site sera évidemment fermé au public pendant l’opération.