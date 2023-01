Chastre : chantier suspendu à la ferme des Trois Ruisseaux

Cette limite de 300 mètres carrés n’est pas anodine. En deçà, un permis n’était pas nécessaire, selon le service communal de l’urbanisme. Stéphane Colin: "Nous sommes retournés sur les lieux et avons constaté que la limite autorisée avait été dépassée. Nous leur avons dit qu’ils devaient tout arrêter et repartir avec les machines. Ces travaux ne peuvent désormais plus être réalisés sans l’obtention d’un permis".

Les propos de l’échevin relayés dans notre édition de jeudi dernier n’étaient donc pas erronés, mais la situation a changé, et le chantier a bien été suspendu entre-temps. "Ils ont encore demandé s’ils pouvaient couler une dalle de béton à l’intérieur du bâtiment et nous avons répondu que nous allions prévenir les riverains."

La suite ? "Nous n’avons pas dressé de PV. On verra durant la semaine s’ils sont de bonne volonté et s’ils introduisent une demande de régularisation. S’ils ne le font pas, ils s’exposent à tout devoir remettre en état", conclut Stéphane Colin.