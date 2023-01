Depuis plusieurs jours, un gros parking est en cours de construction, en contrebas, dans la rue Tienne Galop. Un chantier qui ne correspond pas à ce qui avait été annoncé il y a plusieurs années. "On m’avait dit que le terrain était à bâtir et qu’il y aurait certainement des logements. Mon jardin se retrouverait contre le jardin des voisins d’en face."

Une poignée de riverains a donc contacté les autorités chastroises. Ils étaient surpris, voire plus, de ne pas avoir été prévenu du début du chantier et de l’absence d’enquête d’urbanisme.

"Nous ne pouvons pas intervenir, réagit l’échevin chastrois de l’urbanisme, Stéphane Colin. Un entrepreneur a acheté cette ancienne ferme. Vu les plaintes des riverains, nous sommes allés sur place. Il ne fait rien d’illégal. Il place de nouveaux égouts, il empierre une partie du terrain pour en faire un parking sur lesquels ses camions pourront se garer. Il n’y a rien qui nous permet de lui demander un permis et il n’a pas commis de faute."

Les élus aimeraient avant tout que l’entrepreneur et les riverains se rencontrent, afin de faire le point sur la situation et nouer une relation saine.

La tension est toutefois palpable du côté des habitants de la rue Godeupont, qui voient les machines s’activer, sans savoir ce qui se trame exactement. "Apparemment, c’est une entreprise spécialisée dans le béton, poursuit Stéphane Colin. Ils ont acheté une ferme pour y stocker des matériaux: étançons, plaques pour coffrage et quelques camions. Ils vont peut-être y construire des bureaux. Nous les avons prévenus: si vous voulez transformer l’habitation en bureaux, il faut le dire. Mais ce n’est pas le cas pour le moment."

Des quantités importantes de terre ont déjà été déplacées. S’il fait monter le niveau de plus de 50 centimètres, un permis sera nécessaire. "On va retourner vers lui, pour voir s’il stocke davantage de matériel et lui conseiller aussi de placer des haies, pour préserver l’intimité des voisins."