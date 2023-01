Chastre/Walhain : le dépôt TEC devrait devenir trois fois plus grand

Cela fait plus d’un an que les autorités communales de Chastre discutent avec les responsables du TEC. Au début, elles ne se doutaient pas de la nouvelle capacité du site et pensaient qu’il s’agirait d’une simple rénovation, vu la vétusté du bâtiment, jadis utilisé pour la réparation des trams.

Sauf que l’idée n’est pas seulement de mieux isoler et rafraîchir les installations. C’est bien plus que ça.

Un immense parking de 4 hectares sera aménagé. La capacité de stationnement passera ainsi de 45 à 123 bus, en grande majorité doubles. Un bâtiment de 30 x 100 mètres est prévu également. Il permettra de réparer tous les bus du Brabant wallon.

Une butte pour limiter les nuisances sonores

Ce qui est loin d’être anodin pour les riverains. Une grande butte va être aménagée, afin de limiter les nuisances sonores. Les véhicules se trouveront à une bonne centaine de mètres des habitations. Au niveau visuel, par contre, le paysage actuel bien dégagé ne sera plus d’actualité.

D’après les élus des deux communes concernées, l’impact serait double. Il y a bien évidemment les effets de cette extension sur la mobilité. En triplant le nombre de bus, on triple également les passages dans les villages, surtout de Blanmont (commune de Chastre) et de Perbais (commune de Walhain). Le trafic est pourtant déjà important dans la Grand-Rue, où se trouve également une école, des casse-vitesses et des chicanes.

La gestion des eaux ne doit pas être négligée. Pour l’instant, un système de récolte existe et fait passer les eaux sous les voies du chemin de fer, puis dirige celles-ci vers Perbais. La quantité récoltée risque cependant d’être nettement plus importante, avec ce parking géant de 4 hectares.

"Nous allons analyser le dossier, avec ses impacts sur la mobilité et la gestion des eaux, commente Xavier Dubois, bourgmestre de Walhain. Si nous ne sommes pas convaincus, nous formulerons des remarques, avant de peut-être émettre un avis négatif."

« Ce n’est pas le bon endroit »

À Chastre, le ton est nettement plus alarmiste. "Vu que le TEC est déjà présent, ses responsables préfèrent étendre ce site, en se disant que les gens ne se plaignent pas trop, indique Stéphane Colin, échevin chastrois de l’Urbanisme. Sauf qu’ils vont tripler la capacité, avec des bus doubles et le grand atelier. Nous leur avons suggéré de construire un nouveau site le long de la N4, afin de bénéficier de plus d’espace et ne pas être dans un village. En plus, le TEC peut construire en zone agricole, car il s’agit d’une activité d’utilité publique. Nous sommes très réticents sur le projet actuel, ce n’est pas le bon endroit. D’autant plus qu’il n’y a aucune plus-value pour les riverains, car ces bus ne commenceront pas leur itinéraire à Chastre ou Walhain, mais bien à Gembloux ou Louvain-la-Neuve."

La localisation n’est en plus pas très centrale par rapport au territoire du Brabant wallon. Mais ce sera au fonctionnaire délégué de trancher, vu que le dossier concerne deux communes. Une décision qui risque d’impacter la vie des riverains, alors que plus de 100 logements sont en cours d’étude sur la place de la gare de Chastre.