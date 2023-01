Chastre : le Domaine de l’ONE transformé en « tiers-lieu » (ou communauté citoyenne)

L’association, composée de douze salariés, gère déjà le site de l’ONE depuis plusieurs années et coordonne les différents acteurs. Sauf que l’ISBW (Intercommunale sociale du Brabant wallon) a décidé de déménager et le CPAS de Chastre fera de même prochainement. "Le Domaine se vide et a besoin de se réinventer, explique Quentin Mercier, directeur de l’ASBL. Il y a encore une crèche et une école, ce qui aurait pu être un inconvénient pour un promoteur immobilier. Nous, on l’a vu plutôt comme un formidable atout, pour l’ouvrir aux citoyens et lancer cette initiative."

Appel à projets « Tiers-Lieux ruraux »

L’été dernier, l’association a répondu à l’appel à projets "Tiers-Lieux ruraux" de la Région wallonne et son dossier a été retenu. Le subside de 500 000 € servira à investir dans l’immobilier, le matériel et le fonctionnement.

Une aide bien utile, qui s’ajoute au soutien de l’ONE, qui met à disposition le site gratuitement. Une aubaine. "L’ONE contribue encore au fonctionnement de l’ASBL, mais l’idée est quand même que nous devenions autonomes, à terme."

Plusieurs citoyens ont déjà intégré le projet, de manière globale ou sur des thématiques plus spécifiques. Ils s’ajoutent aux autres acteurs que sont la Commune et le CPAS de Chastre, la Tchatche – association chastroise qui promeut la culture en milieu rural – et Associ’Actions, qui regroupe toutes les associations de la commune. L’ONE est également impliquée.

« On a déjà défini la colonne vertébrale »

Ces partenaires ont déjà élaboré une partie du projet, qui reste flexible. "Certaines activités sont en cours de réflexion, d’autres viendront beaucoup plus tard. On va dire qu’on a déjà défini la colonne vertébrale, autour de trois axes."

Le premier, c’est l’ouverture d’un restaurant pour tous. "C’est l’élément central, le lieu de rencontre de tous ces citoyens, issus de milieux sociaux variés et de différentes générations. Les gens s’y rendront et s’y croiseront."

Le deuxième axe concerne les bureaux libérés par l’ISBW qui seront aménagés, afin d’accueillir des professions libérales et PME. "L’objectif, c’est qu’ils soient occupés par des gens qui s’intéressent au projet. Une logopède ou psychologue, ça a évidemment tout son sens à côté d’une école. C’est un atout. Il y a aussi des indépendants du coin qui ne veulent pas travailler seuls chez eux ou des parents d’enfants présents dans l’établissement scolaire. On aimerait que les activités se renforcent", précise Quentin Mercier.

Enfin, le dernier axe s’adressera à la jeunesse. "Nous voulons proposer une offre d’hébergement pour des stages, formations ou classes vertes, pour les jeunes. Il y a très peu d’infrastructures de ce type en Brabant wallon. On veut qu’ils puissent profiter du domaine." Tout ceci s’ajoutera à l’école communale de Cortil-Noirmont et à la crèche Les P’tits Mousses, déjà présentes sur le site. Il n’y aura donc pas de logement, mais bien des services destinés à différents publics.

"Un petit groupe de partenaires s’est déjà constitué. Mais toute personne intéressée par le projet et qui a de l’énergie peut se manifester. Nous sommes ouverts à toutes les énergies."

Sur la page Facebook Domaine de Chastre, ceux qui le souhaitent peuvent également proposer un nouveau nom, pour cette communauté de citoyens.