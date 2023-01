Chastre : en 2024, il y aura à nouveau deux listes MR

Mais ce rapprochement n’aboutira pas à la composition d’une seule liste pour les élections de 2024.

"Je ne vais pas parler pour ChastreAvenir, mais la liste Chastre 20 + est pluraliste et on souhaite conserver cette étiquette, indique le bourgmestre, Thierry Champagne. De nombreux membres continuent à participer aux activités, je trouve plus logique de défendre notre bilan et de rester unis en 2024. Chacun a ses spécificités, on va mettre en place un programme qui sera dans la lignée des deux dernières campagnes."

Michel Pierre: « Un accord préélectoral, ça m’étonnerait fort »

La tension est redescendue d’un cran, mais ce ne sera pas suffisant. "Au niveau des élections, le point n’a pas encore été débattu, ajoute Michel Pierre, qui était tête de liste ChastreAvenir en 2018. On ne composera pas une liste unique pour 2024, car ce n’est pas le souhait des membres. On va donc probablement repartir avec notre liste et on s’attend à être contactés dans les six prochains mois par les deux autres listes, pour des discussions préparatoires. Puis, ça débouchera soit sur un accord préélectoral, mais ça m’étonnerait fort. Soit sur un accord au lendemain des élections, en prenant en compte les résultats et les affinités entre les programmes."

Les noms devraient probablement être assez similaires dans les deux camps, en 2024. Avec, côté ChastreAvenir, la probable présence de Michel Pierre en numéro 1, suivi par Anne Ferrière, alors que Claude Jossart pousserait la liste, en dernière position. C’était déjà le cas en 2018 et ça ne l’avait pas empêché de faire 895 voix, meilleur score individuel, toutes listes confondues.