Chastre : « Il n’y a plus de vieux barèmes à la Commune »

600 000 € d’honoraires sont également prévus pour avancer dans le projet de réfection de l’ancienne aile communale, l’installation du CPAS à la place du service technique actuel, dans la grange de la ferme du Castillon.

Le bourgmestre a ensuite remercié le personnel pour le travail accompli depuis le début de la législature: "Beaucoup de choses ont changé en quatre ans, tant au niveau politique qu’administratif. Mais je suis content de la stabilité de ces derniers mois et de cette année 2022. Tout le monde fait de son mieux et les services se bonifient". Des services qui, après avoir géré la crise sanitaire, ont accueilli de nombreux réfugiés ukrainiens à leurs guichets, et ont dû faire face à la barrière de la langue. Pas simple.

Thierry Champagne a aussi rappelé que le chèque-repas avait augmenté en début de législature: "Le collège a toujours cru en la qualité du personnel. on avait consenti cette augmentation et on a aussi revalorisé chaque année les petits barèmes, qui dataient d’un autre temps. Pour arriver à des barèmes normaux. Pour 2023, tous ces vieux barèmes ont disparu, ils n’existent plus dans l’administration communale. Le confort au travail et la qualité des équipements sont importants à nos yeux. Nous avons par exemple aménagé la salle du conseil communal, avec un nouveau système pour les vidéoconférences, qui sont nettement plus agréables. En 2022, nous avons aussi eu ce team building, organisé de main de maître par des membres du personnel. Une journée très agréable. Investir dans l’humain, c’est aussi savoir fêter ses pensionnés. Des personnes qui ont passé un temps considérable pour la Commune, voire même leur carrière complète."

« On reste un peu sexiste à ce niveau. Désolé… »

Huit employés qui ont récemment pris leur pension ont été appelés, remerciés et fleuris: Martine, Ghislaine, Geneviève, Yolande, Marianne, Brigitte, Véronique et Michel. "Un chèque-cadeau, puis des fleurs pour les femmes et une bouteille pour Michel… On reste un peu sexiste à ce niveau. Désolé…"