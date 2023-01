André Aout et Zoé Winant, deux centenaires mis à l’honneur à Chastre

Juste avant le passage à l’an 2023, le bourgmestre de Chastre, Thierry Champagne, et l’échevin Stéphane Colin, en charge des seniors, ont fêté deux anniversaires pour le moins inhabituels. André Aout et Zoé Winant sont devenus centenaires, respectivement le 31 décembre et le 25 novembre. L’un à Gentinnes, où il habite avec son fils dans la maison familiale, l’autre à Saint-Géry, chez sa filleule.