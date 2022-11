Bornes de recharge à Chastre: l’inBW réagit

Lors du dernier conseil communal, les élus avaient fait preuve de peu d’enthousiasme au moment d’aborder le "cadeau" offert par la Région via l’initiative "Get up Wallonia !": l’installation de quatre bornes d’appoint, destinées à la recharge de véhicules électriques. C’est en fait le choix des emplacements qui était critiqué, par la majorité et l’opposition, malgré un vote final à l’unanimité.