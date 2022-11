Chastre : des bornes de recharge sur quatre nouveaux sites

Finalement, quatre sites ont été retenus, un sur Saint-Géry et les trois autres sur Chastre: pour Saint-Géry, en face de l’église, entre la rue de l’École et la rue de l’État ; et pour Chastre, les XV Bonniers, la place communale (près de l’église) et l’avenue du Castillon.

Des choix critiqués par l’opposition. "C’est dommage d’opter pour l’avenue du Castillon, car il y a déjà des bornes de recharge sur le parking de l’administration communale, a fait remarquer Anne Ferrière. Au niveau de la place communale, le stationnement est déjà compliqué. Et pour les XV Bonniers, ce n’est pas un peu étrange à côté des bulles à verres ?"

L’échevin Jean-Marie Thiry était en partie d’accord: "Si on avait pu choisir tout à fait librement, on aurait opté pour les places qui se trouvent à proximité des églises ou pour des endroits plus stratégiques. Mais il faut que le réseau d’électricité bénéficie d’une puissance suffisante. Car ce seront des bornes semi-rapides".

Nicolas Dewitte (ChastreAvenir) a aussi regretté que trois des quatre bornes seront installées sur Chastre. "La plupart du temps, ils ne vont pas dans les villages", a répondu le bourgmestre, Thierry Champagne (Chastre 20 + ). C’était en effet déjà le cas à Perwez, par exemple. "L’inBW proposait aussi un endroit à Blanmont, mais l’espace visé était… un trottoir. Il fallait le remplacer, ce n’était pas adapté, a ajouté Jean-Marie Thiry. Ce ne sont pas les meilleurs endroits, mais l’inBW paie l’installation et se charge également du fonctionnement, on va donc accepter le cadeau qu’elle nous fait…"