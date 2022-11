Chastre : « Le Plan climat avance à petits pas »

L’opposition de l’époque (surtout le groupe Chastre 20 + ), aujourd’hui dans la majorité, avait affirmé que ce plan était "infaisable" et que les 50 millions d’investissement devaient sortir de la poche des citoyens.

Quatre ans plus tard, la situation semble guère avoir évolué. "Ce plan doit être revu, mais on s’est battu sur d’autres sujets, a répliqué l’échevin Jean-Marie Thiry (Écolo). Est-ce l’objectif principal de le revoir ? Nous avançons à petits pas, mais ce n’est peut-être pas le plus important, même si ça reste nos intentions. On a installé du photovoltaïque, on organise des séances d’information, on essaie d’aider les gens à réduire leurs factures d’énergie, on finance des audits énergétiques."

Pour Jean-Marie Thiry, les petites Communes sont un peu démunies. "Nous n’avons pas les moyens d’autres communes importantes, qui ont déjà partiellement réalisé leur Plan climat."

Philippe Babouhot a profité de l’occasion pour envoyer une pique à Écolo: "On fait souvent l’amalgame entre Écolo et écologique, mais rien ne s’est passé en quatre ans".

Réaction de Bérengère Lefrancq, conseillère Écolo: "Est-ce qu’il n’y a pas eu l’absence d’un agent au service énergie ? À mon avis, il devait être dégoûté. Puis, il y a eu le séisme avec l’éolien. La population a tranché. Votre plan reposait surtout sur la volonté des gens riches d’installer des panneaux photovoltaïques. Mais qui peut le faire ? Ceux à qui tu veux donner des centimes additionnels pour le précompte immobilier. Il faut partager l’effort et que ce soit pris en charge par la communauté".

Une version qui n’a pas plu à Philippe Babouhot: "J’hallucine quand j’entends ça. Nous avons demandé aux gens d’isoler leur bâtiment. Et tout le monde le fait maintenant. Notre Plan climat était correct. C’est une aberration de dire qu’il était fait seulement pour les riches".

Pour Jean-Marie Thiry, le dossier éolien a pesé dans la balance: "On a eu le projet Corenov qui réduit les factures des gens. Mais on n’a pas de solution miracle pour réduire nos émissions de CO2. Il y en avait une, qui pouvait éviter de 27 % à 28 % de nos émissions, mais on ne l’a pas…"

Le bourgmestre, Thierry Champagne (Chastre 20 + ), a tenu à apporter une note positive: "On peut espérer que les prix de l’énergie fassent bouger les gens qui n’auraient pas déjà effectué ces rénovations. L’aspect financier les incite à réduire leur consommation et donc leurs émissions de CO2".