Cependant, le marché devait être relancé, vu qu’il arrive à la fin de l’année 2022. Et contrairement à ce qui se fait habituellement, le nouveau marché ne durera que douze mois. "Car ce marché viendra à échéance en 2024 dans beaucoup d’autres communes, a expliqué Jean-Marie Thiry, l’échevin Écolo, lors du conseil communal de ce mardi. Les prix sont très souvent plus intéressants quand on passe de gros marchés. Nous allons donc intégrer un groupe de communes."

À part quelques irréductibles, presque toutes les communes adopteront les poubelles à puce. Ce qui pourrait faire baisser les prix obtenus.

En attendant, quelques modifications du règlement ont été opérées à Chastre, pour l’année 2023. "Si on conservait la même formule, l’offre la plus raisonnable était plus élevée de 80 000 euros. Du coup, nous avons modifié notre règlement." Et l’augmentation sera compensée par les recettes élevées enregistrées en 2021.

"Ce qui change, c’est que la collecte des déchets ménagers et des poubelles organiques se fera toutes les deux semaines. Pour le sac-poubelle bleu PMC +, c’est toujours toutes les 2 semaines. Le carton et le papier seront toujours ramassés toutes les quatre semaines. Pas de modification à ce niveau."

La commune de Chastre sera divisée en deux zones. La collecte se fera dans une zone les semaines paires, puis dans l’autre pour les semaines impaires. "Une campagne d’information sera menée par inBW, avec des explications claires envoyées dans un toutes-boîtes et dans le calendrier des collectes", a ajouté Jean-Marie Thiry.

Enfin, concernant le nouveau règlement, il estime qu’une sensibilisation devra se faire. "En moyenne, un Chastrois sort ses poubelles à puce 13 fois par an. Ils auront 26 fois l’occasion de les sortir en 2023 et pourront donc choisir. Par contre, certains dépassent le nombre de levées, avec plus de 26 levées par an. Ces personnes pourront s’adresser dans leur village à quelqu’un qui leur délivrera des conseils pour diminuer leur production de déchets et le nombre de levées."

L’écologiste a précisé que Lasne, La Hulpe et Rixensart effectuent également ce changement, pour limiter l’explosion des coûts. "Les salaires sont indexés, les prix des carburants augmentent et il y a des difficultés à trouver des chauffeurs et camions. Je félicite l’inBW d’avoir pris cette décision de rationaliser."

Au niveau des recyparcs, le coût s’élève à plus de 300 000 euros pour Chastre. "Il y aura bientôt des contrôles aux entrées, pour tenter d’éviter que des gens de l’extérieur ne viennent déposer leurs déchets."