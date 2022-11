Malgré la crise, Chastre baisse ses impôts

"En 2017, les impôts ont été augmentés car la situation des finances communales était mauvaise : il s’agissait d’une nécessité, a expliqué le bourgmestre, Thierry Champagne (Chastre 20 +). La situation a été assainie, nous venons d’ailleurs de rembourser anticipativement l’emprunt du Centre régional d’aide aux Communes (CRAC) et nous disposons de réserves et provisions."

Le libéral a ensuite dressé la liste des projets, argumentant que cette baisse de la fiscalité ne bloquait pas les dossiers. "Nous avons le plan communal d’investissements, le plan d’investissements pour la mobilité active, le nouveau service technique avec le permis environnement et la possibilité pour les ouvriers de ne plus travailler tout le temps dans la boue, le déménagement du CPAS dans la ferme du Castillon, le projet de la gare, la construction de quatre terrains de padel et d’autres aménagements dans les cimetières et dans les écoles."

En 2023, l’impôt pour les personnes physiques passera de 8,3 % à 8 %. Le précompte immobilier, lui, ne bougera pas, à 2 600 centimes additionnels. "Ce choix profitera au plus grand nombre de Chastrois et est le bienvenu avec l’augmentation des prix de l’énergie et l’inflation. Nous pensons que ce sera une aide précieuse."

« Cette baisse aurait pu arriver plus tôt »

L’ancien bourgmestre Claude Jossart (Chastre Avenir) a tenu à rectifier. "Avec le passage sous la tutelle du CRAC, nous avons été en difficulté pour rester à l’équilibre pour l’exercice 2017, ce qui a expliqué l’augmentation des impôts. Mais cette hausse de la fiscalité devait être temporaire. On prône d’ailleurs une baisse depuis plusieurs années. Elle aurait pu arriver plus tôt."

Pour Philippe Babouhot, conseiller Chastre Avenir également, cette baisse aurait même dû être plus importante: "Je vois qu’on fait des provisions et des réserves, ce que le citoyen n’est pas en capacité de faire. La moyenne de l’IPP est sous les 8 % en Brabant wallon et le précompte immobilier ne bouge pas. Je pense qu’il y avait moyen de faire plus encore…"

« Comptez les Communes qui baissent leurs impôts: il n’y en a pas beaucoup »

Le bourgmestre a toutefois rappelé que la Commune devait gérer l’indexation des salaires et l’augmentation des factures d’énergie. "Vous pouvez faire des statistiques et compter le nombre de Communes en Wallonie qui baissent leurs impôts. Il n’y en a pas beaucoup…"

Pour Écolo, autre formation de la majorité, "faire un tel geste est une preuve de la bonne gestion, alors qu’on entend souvent des propos alarmistes de la part de l’Union des Villes et Communes, vu la situation de certaines entités. Les Chastrois apprécieront certainement aussi que la Commune retrouve des moyens et choisisse d’investir pour mener des politiques volontaristes en matière d’énergie, de mobilité, d’environnement et d’aide sociale."

Ce mercredi, le groupe Chastre Avenir (opposition) a diffusé un communiqué, ajoutant notamment que "la réunion préparatoire sur ce sujet, ouverte à tous les groupes politiques, était encore organisée ce 7 novembre et n’avait débouché sur aucun accord. Le groupe Écolo était peu enthousiaste à cette idée." Selon l’opposition, le bourgmestre aime "tirer la couverture à soi".