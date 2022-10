Chastre : un pas de plus est franchi dans le dossier de l’aménagement du quartier de la gare

Fin 2021, le conseil communal avait recalé la demande du promoteur. Dans le cadre de ce dossier, une partie des terrains privés doivent être cédés à la Commune. "On avait dit non parce qu’il y avait des erreurs, a rappelé Stéphane Colin (Chastre 20 + ), échevin de l’Urbanisme, lors du dernier conseil communal. Les poubelles enterrées devaient être installées sur le domaine public et non sur un terrain privé. Les murets étaient prévus au mauvais endroit en ce qui concerne le parking. Il n’y avait pas de possibilité d’aménager un trottoir sur l’une des voiries. Il a donc fallu reculer un bâtiment. La hauteur des immeubles a aussi été réduite de 50 centimètres pour que la pente soit accessible aux personnes à mobilité réduite."

Quelques aménagements vont être réalisés dans les deux rues, comme l’abattage du mur d’un riverain, trop proche de la voirie, afin d’y installer un trottoir. "Le gros du trafic transitera par la rue de la Sucrerie, qui sera élargie et sécurisée. Les automobilistes qui sortiront des parkings souterrains devront emprunter la rue de la Sucrerie, qui sera accessible dans les deux sens."

L’accès aux abords de la gare se fera par la rue Ledocte qui sera mise en sens unique, puis les véhicules quitteront les abords de la gare par la nouvelle voirie qui sera créée et qui permettra de rejoindre la rue de la Sucrerie.

Anne Ferrière (ChastreAvenir, opposition) a demandé si une plaine de jeux serait installée sur la place. Réponse pour l’instant négative de la majorité: "On est déjà au-dessus de la norme en matière d’imposition, avec notamment la crèche et ses 28 places, a répondu le bourgmestre, Thierry Champagne. Des aménagements ne sont jamais parfaits mais le risque c’est qu’on n’avance pas et que le dossier soit bloqué. On travaillera également sur l’aspect multimodalité par après, sans imposer au promoteur d’installer déjà des voitures partagées. Ce sont des éléments secondaires. On pourra aller chercher des subsides par la suite pour ces différents aménagements."

La priorité, c’est que le projet franchisse tous les obstacles administratifs. "Quand quelqu’un prend le train Bruxelles-Luxembourg, ce qu’il voit par la fenêtre en passant à hauteur de la gare de Chastre, c’est un chancre. On aimerait donc que ce projet avance…", a encore commenté l’échevin Stéphane Colin. Pas question toutefois de se précipiter et de se mettre les riverains à dos.