Une prime communale pour les langes lavables

Le conseil communal de Chastre vient de voter, à l’unanimité, la création d’une prime à l’acquisition de langes lavables, pour les exercices 2022 à 2024. « Cette prime a été élaborée par le conseil consultatif des déchets, a précisé l’échevine Christine Brison (Écolo). Elle sera octroyée une fois par an et par enfant, trois mois avant sa naissance et jusqu’à ses 3 ans accomplis. Le montant de la prime est fixé à 50 % du prix d’achat et est plafonné à 125 € par an et par enfant. La prime est valable à partir de ce mois d’octobre 2022. »