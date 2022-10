Chastre: éteindre l’éclairage et distribuer des gilets fluo ?

L’échevin Jean-Marie Thiry (Écolo) a rappelé que cette mesure est bénéfique pour l’environnement, la biodiversité, qui souffre de l’éclairage, et les caisses communales. "Et elle s’accompagne d’un plan de changement de l’éclairage public sur dix ans, pour passer des lampes au sodium au type LED."

Sur le principe, tout le monde était d’accord autour de la table. Même si des aménagements doivent être effectués pour que l’extinction n’engendre pas des effets indésirables. "Le service technique nettoie tous les panneaux de signalisation et vérifie tout ce qui doit être changé, a assuré le bourgmestre. On a demandé de faire attention aux bacs à fleurs, ronds-points et aménagements de voirie, comme les rétrécissements. Les gens n’ont pas l’habitude de rouler dans l’obscurité, il faudra certainement une période d’adaptation. Je ne suis même pas certain qu’on soit prêt."

"Moi, je crains pour la sécurité des cyclistes, a indiqué le conseiller Philippe Babouhot (ChastreAvenir, opposition). Il faudrait mettre en place une campagne de distribution de gilets fluo, indispensables à la fois pour les cyclistes et pour les marcheurs." Une proposition que la majorité semblait voir d’un bon œil.