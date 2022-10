La comtesse condamnée à un an de prison avec sursis pour le traitement infligé à son homme à tout faire

Cette prévention vise les conditions dans lesquelles S.B. vécut dans la ferme du Baty de Noirmont en novembre/décembre 2019 ainsi que d’avril à juin 2020.

Les inspecteurs de l’auditorat du Travail découvrirent un carnet dans lequel l’intéressée notait les jours accompagnés d’un chiffre. Ils considérèrent qu’il s’agissait du nombre d’euros payés alors que, d’après elle, il s’agissait du nombre d’heures prestées. Ils parlèrent d’une chambre nauséabonde, où les chats trouvaient refuge et ne se privaient pas de faire leurs petits et grands besoins. Bref, une odeur insupportable que ne nia pas la prévenue qui avait la réplique.

"Il pouvait nettoyer ! Il vivait mieux que moi car je n’avais plus d’électricité dans la cuisine à cause d’un incendie". Elle rejeta aussi les autres accusations liées à l’emploi d’un travailleur étranger sous-payé.

"Il est arrivé chez moi en se disant sans logis puisqu’il venait de sortir de prison, déclara-t-elle en substance. J’ai eu pitié de lui et je lui ai donné cent euros, mais il s’est révélé voleur, menteur et harceleur. J’ai appris qu’il avait été expulsé huit fois d’Espagne et une fois d’Allemagne. On se partageait le travail, moi pour les petits boulots, lui pour les gros. Il lui est arrivé de me menacer à l’aide d’un couteau. Moi, j’ai été menottée par la police, on m’a pris les empreintes, on m’a maltraitée comme si j’étais une criminelle".

L’auditeur du travail estima les préventions établies, mais il se contenta de demander une peine de travail. L’avocate de S.B. avait fait ses calculs. Son client travaillait onze heures par jour à raison de cinq euros/heure. Elle réclama un dommage de 5 000 euros.

Le tribunal a coupé la poire en deux. Il a limité la période infractionnelle aux mois de novembre/décembre 2016 et a accordé mille euros à S.B.

La comtesse écope d’un an de prison avec sursis et amende ferme de 4 800 euros.