Chastre : l’hydrocarbure qui échoue dans la rivière, c’est fini

"Au niveau des boues de curage d’avaloirs, c’est toujours problématique car il faut traiter les métaux lourds, notamment les hydrocarbures, explique le bourgmestre, Thierry Champagne. Les Communes sont un peu démunies. La convention conclue avec Igretec nous permet désormais de déposer ces boues gratuitement dans ses installations. Seul inconvénient: celles-ci se trouvent à Marchienne-au-Pont, à une heure de route."

Une alternative, sur le site chastrois, fait l’objet d’une réflexion, mais pour ce faire, il faudra d’abord obtenir un permis environnement. Ce qui est de toute façon nécessaire pour le reste des activités. "Les quantités ne sont pas très importantes, car la machine que nous utilisons pousse et aspire. Il y a à chaque fois de l’eau des avaloirs qui repart dans l’égout. Et ce qu’on aspire, on ira le déposer dans le centre. Quand il ne pleut pas pendant deux mois, nous n’avons quasi rien, mais il y a des périodes où les trajets seront plus fréquents."

Et puis il y a aussi les boues des bords de voirie. "On les met dans un conteneur qui part dans un autre centre, à Farciennes, qui nous facture 69 € la tonne. En fait, contrairement aux autres Communes, notre camion ne peut pas s’élever. Donc on doit verser les boues sur le sol, mais parfois elles contiennent de l’eau, ce qui n’est pas idéal pour la terre et le ruisseau qui se trouve à proximité. Sans permis, on ne peut rien aménager. Ensuite, on recharge tout dans un conteneur qu’on transporte à Farciennes."