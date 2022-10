Chastre : bientôt un ossuaire au cimetière de Cortil-Noirmont

"Il n’y a plus de place dans ce cimetière, a expliqué l’échevin Jean-Marie Thiry (Écolo). Environ 150 tombes sont en déshérence. Ainsi va-t-on devoir procéder à quelque 200 exhumations, c’est vraiment beaucoup, donc une société spécialisée devra s’en charger. Nous allons d’abord construire l’ossuaire, puis exhumer les corps et enfin remettre en état le cimetière. Ce qui permettra de libérer de la place. C’est important, d’autant plus que ce n’est pas le seul cimetière qui est proche de la saturation."