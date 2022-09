Aucune mesure définitive n’a déjà été prise, mais la réflexion est en cours. "Comme à pas mal d’endroits, on se dirige vers une limitation de la température à 19 degrés dans les écoles communales, a répondu Jean-Marie Thiry (Écolo), échevin en charge de l’énergie. Parfois, il peut faire trop froid, donc on autorisera une certaine souplesse, mais c’est ce qu’on vise."

Selon le bourgmestre, Thierry Champagne (Chastre 20 + ), quand on passe de 22 à 21 degrés, on économise 10 % d’énergie. À 20 degrés, c’est encore entre 6 et 8 %. "Je n’ai pas le chiffre pour 19 degrés. Avec une chaudière à condensation, l’économie est peut-être moindre, mais on en ferait certainement. Selon l’estimation qu’on a reçue, notre facture de gaz sera multipliée par 4 en 2023 et probablement par 3 en 2024."

Au niveau de l’électricité aussi, des discussions ont déjà eu lieu entre les échevins. "L’éclairage des édifices (églises et autres), ce n’est pas nous qui allons le couper, c’est à ORES de le faire, affirme l’échevin. On pense que ce n’est plus le moment de se réjouir de l’éclairage des églises…"

Les luminaires disposés le long des voiries sont à chaque fois remplacés par des LED, très peu énergivores. Mais seul 20 % des poteaux ont été renouvelés récemment. La question de leur extinction, par exemple entre minuit et 5h du matin, est sur la table. "On aurait voulu tester ce système dans un village, mais on a l’impression que la mesure va s’imposer à tout le monde. Le ton d’ORES a fortement changé dernièrement", a commenté le bourgmestre.

Michel Pierre s’est montré dubitatif: "Mais la population est-elle d’accord ? La lumière procure un sentiment de sécurité. Quid de votre responsabilité en cas d’accident ?" Il s’avère que si le poteau est retiré, la responsabilité n’est pas engagée. Mais s’il est bien présent et éteint, cela pourrait poser problème. Les débats se poursuivront encore au collège, mais on se dirige apparemment vers une extinction, durant une partie de la nuit.