Chastre propose un audit énergétique gratuit à ses citoyens

À Chastre, la majorité a décidé d’aller plus loin. "L’audit sera financé à 100 % par la Commune, qui rémunérera directement l’auditeur, a annoncé Jean-Marie Thiry (Écolo), échevin de l’Environnement et de l’Énergie. Il n’y aura pas de lien financier entre la Commune et l’auditeur. On a lancé un marché public pour avoir plusieurs auditeurs, afin d’en avoir au moins un toujours disponible."

Un tel service peut coûter jusqu’à 800 €, selon le nombre d’étages et la taille de l’habitation. "La commission énergie/climat a décidé d’octroyer cette aide seulement aux revenus R1, R2 et R3, donc aux ménages qui gagnent jusqu’à 43 200 € par an. Avec 5 000 € en plus par enfant à charge."

Cette mesure pourrait être très peu coûteuse pour les finances communales. "Ce n’est pas de l’argent qu’on jette par les fenêtres, car ça vise à améliorer la qualité énergétique des logements. Nous avons prévu un budget de 60 000 €. Mais nous avons déjà reçu un subside, dans le cadre du plan Pollec, de 52 800 €. On va mettre en place cette aide le plus rapidement possible et elle devrait prendre fin en décembre 2025."

Philippe Babouhot (ChastreAvenir, opposition) a regretté que cette initiative ne s’adresse qu’aux ménages qui gagnent moins de 43 200 €. Cet avis semblait faire l’unanimité au sein de son groupe, mais aussi du côté du bourgmestre, Thierry Champagne (Chastre 20 + ): "Je comprends l’abstention du groupe ChastreAvenir, je trouve ça limite. D’autant plus qu’à ma connaissance, si on n’atteint pas les 40 demandes d’audit, on perd le subside. J’ai cette crainte de passer à côté de cette aide régionale. Maintenant, rien ne nous empêche de repenser à cet aspect. Et si dans un an on se rend compte que très peu de demandes ont été introduites, on peut ouvrir à la catégorie R4 (revenus annuels compris entre 43 200 € et 97 700 €). Soyons attentifs".