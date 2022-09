Chastre : vent de folie pour les 25 ans de la Tchatche

"Pour des raisons de sécurité, on a fixé la capacité maximale à 400 personnes, indique Olivier Hauglustaine, l’un des bénévoles. Nous sommes tous très excités, parce qu’on ne s’attendait pas à être sold out et encore moins une semaine avant l’événement. On se disait bien que quelques fidèles viendraient par nostalgie pour nos 25 ans, avec quelques kilos supplémentaires certainement. Mais il y a finalement un public jeune qui nous rejoint."

Arty Leiso, Doria D, Behind the Pines, Youssef Swatt’s, et Billet d’humeur

Logique, le "mini-festival" s’inscrit dans l’opération Place aux jeunes lancée par la Province. Dans la programmation, on retrouve d’ailleurs Arty Leiso, un groupe de rap du Brabant wallon, et Doria B, également du coin. "C’est un peu notre tête d’affiche, poursuit Olivier Hauglustaine. Une petite pépite du Brabant wallon qu’on souhaite mettre en évidence. Elle fait des millions de vues sur les réseaux sociaux et amène beaucoup de jeunes à notre événement. C’est chouette de pouvoir l’attirer à Chastre."

D’autres artistes seront également présents. Behind the Pines, "du rock pur, comme on peut en entendre sur Classic 21". Youssef Swatt’s, "une étoile montante du rap belge . Il était à Dour et tourne également en France. C’est un rap plus sérieux, sombre et profond. Ses textes sont très forts, c’est d’ailleurs sa grande plus-value". Et avant de voir le DJ débarquer dans le jardin de la Tchatche, il y aura Billet d’humeur: "Ils vont mettre le feu, avec leurs chorégraphies très communicatives. Ce sont des ambianceurs", prévient l’organisateur.

Un gros travail a été consenti par la quinzaine de bénévoles qui s’activent à chaque fois pour proposer des moments culturels. "À la base, ce sont cinq amis de l’université qui voulaient proposer des activités culturelles, raconte Kathy Grosjean. On a loué des salles à Bruxelles et à Louvain-la-Neuve, pour du théâtre, des cabarets et des scènes ouvertes. Puis on a créé cette ASBL en 2008 à Chastre et on a voulu intégrer les gens du coin dans notre projet. On s’est structuré. Pour la programmation, c’est un des membres qui a un coup de cœur pour un ou une artiste et tout le monde lui fait confiance."

« La salle n’est pas facile d’accès si l’on est sans voiture... »

Les coups de cœur sont apparemment partagés, vu la vitesse à laquelle les places sont parties. "Le public qui généralement participe moins à nos festivités, ce sont les jeunes entre 14 et 25 ans, reprend Olivier Hauglustaine. Parce que la salle n’est pas facile d’accès si l’on est sans voiture... On propose généralement des activités assez éclectiques, avec du théâtre, des conférences, du punk, du rock ou des chants lyrics. Ici, ce public répond présent parce qu’il y a Youssef Swatt’s et Doria B, des artistes qu’ils apprécient particulièrement. Pour nous, c’est une petite victoire de les toucher."

www.latchatche.be.