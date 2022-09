Chastre : le prince Laurent en visite chez Veille et Protège

L’ASBL Veille et Protège se charge surtout de l’éducation des chiens, de leur sociabilisation et de la formation des chiens sauveteurs. La Fondation Veille et Protège a repris cette dernière mission et en a ajouté de nouvelles: "Nous sommes en train de mettre en place une ambulance qui s’occupera des animaux, nous prenons en charge les chiens dont les maîtres sont hospitalisés, nous formons les chiens d’assistance et les chiens humanitaires, nous avons ouvert un service cani-clown (chiens de présence), nous recherchons et capturons les animaux égarés, nous proposons des formations aux premiers soins canins et nous avons mis en place un service d’accompagnement des maîtres-chiens en fin de vie".

Un travail rendu possible grâce aux dons: "Nous sommes tous bénévoles et nous dépendons des dons, de petites et grandes sommes d’argent que nous recevons. C’est aussi pour ça que nous organisons une inauguration, pour remercier tous ces gens".

L’autre élément, au moins aussi important, c’est la bonne volonté des membres. Les quatre bénévoles à la base de la fondation – Bruno Barras, Sophie Goossens, Yves Dewêche, Aline Letier – peuvent compter sur le soutien de Géraldine Dury, Karin Wautrecq et Dominique Lacroix, trois bénévoles de l’association, qui sont "détachés".

Car les effectifs de l’ASBL Veille et Protège sont nettement plus conséquents, et c’est crucial dans certaines situations: "Lorsqu’il s’agit de prendre en charge un animal avant une hospitalisation, nous le plaçons dans une famille d’accueil. Nous avons 600 membres au sein de l’association. On lance un appel et on choisit finalement l’endroit qui convient le mieux".

« L’homme a toujours pu compter sur l’animal »

Les initiatives de ce genre sont encore peu, voire pas du tout, développées sur notre territoire, et c’est ce qui séduit le prince Laurent: " Je m’intéresse à ceux qui mettent en valeur le rôle de l’animal au service de l’humain, a-t-il commenté après la petite cérémonie. Ce n’est pas fréquent comme objet social d’une fondation ou d’une association. Je trouve que le mérite en revient à ce monsieur qui met en valeur l’empathie que peuvent avoir les animaux pour les humains, et les humains envers les animaux. Cette initiative en vaut la peine. Je visite régulièrement d’autres fondations que la mienne, car nous apprenons beaucoup en nous rencontrant et ces fondations sont complémentaires.

L’animal joue un rôle fondamental depuis que l’homme existe et ce dernier a toujours pu compter sur l’animal, même dans l’époque un peu folle que nous vivons. Des chiens sauveteurs interviennent pour aider des gens ensevelis dans des décombres. Ces chiens apportent une valeur ajoutée… "

Enfin, le prince a appris, non sans être surpris, un élément étonnant rapporté par le président de la fondation: l’interdiction légale d’intervenir dans les recherches de personnes disparues, faute de reconnaissance en Belgique du savoir-faire des chiens sauveteurs, "alors que leurs compétences sont reconnues au niveau international…"