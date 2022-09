Chastre/Saint-Géry: un mérite wallon pour la ferme du Champ des Noces

Ce n’est qu’en annonçant la nouvelle à son entourage qu’elle a compris la raison de cette mise à l’honneur: la transition écologique que la ferme mène depuis trois ans. "Je me demandais: “Mais pourquoi moi? Je n’ai rien fait de spécial.” Puis, on m’a expliqué que mon exploitation était un moteur de changement…"

Elle a donc reçu ce mérite wallon, ce 17 septembre, pour le travail effectué avec son mari, Régis Colin, et leur associé, le boulanger Benoît Erken. "D’être mise en lumière de la sorte, ça m’a remplie d’émotion. Dans ma vie de tous les jours, ça ne va pas changer grand-chose, à part que je suis davantage sollicitée en ce moment. Je reçois de nombreuses félicitations. Cela fait parler de la ferme et ça donne de l’intérêt à notre projet de transition agricole."

«Il y avait une perte de sens»

Le projet en question, c’est la transformation de l’exploitation, amorcée en 2019, alors que le couple réalisait de l’élevage intensif de poulets. "Il y avait une perte de sens, pour nous deux. Mon mari en avait un peu marre de se faire “plumer” par l’agro-industrie, comme il le dit très justement. On a donc changé de cap. Un virage à 180 degrés. On a fait le choix d’aller vers une agriculture biologique et biorégénérative. D’abord, on n’a plus jamais pulvérisé les champs. Et on ne les a plus labourés. Auparavant, on le faisait afin de retirer les mauvaises herbes. Maintenant, on travaille sur des rotations, des couverts végétaux et des semis presque directs. Cela permet de ne pratiquement pas remuer la terre. Et puis on espère que la nature fasse son travail, avec moins d’herbes indésirables."

L’étape suivante a été de mettre en place des céréales planifiables. "On a aussi installé un moulin à la ferme. On y prépare nos farines et on a aménagé un atelier de boulangerie. Le circuit est donc extra-court. Toutes les étapes se déroulent dans la ferme. Un virage à 180 degrés pour passer de l’élevage intensif à l’agriculture résiliente."

«On avait deux options: se laisser décourager ou avancer...»

Le pari lancé en 2019 s’avère être une réussite. "On a transformé une petite exploitation familiale de 25 ha. L’agriculture était notre revenu principal, c’était donc risqué de se lancer dans l’inconnu. Allait-on avoir assez d’argent pour vivre? On a fait des choix. Oui, nos proches nous ont fait part de leurs inquiétudes, mais on avait deux options: se laisser décourager ou avancer en étant sûrs de nos choix. On sentait que c’était juste, malgré ce qu’on entendait."

Depuis plusieurs mois, les clients passent commande et viennent chercher leur pain lorsque la boutique est ouverte, le mercredi et le samedi. "On en prépare d’ailleurs toujours un peu plus pour les distraits. La formule fonctionne très bien, on a une clientèle fidèle. Les gens sont attirés par notre procédé de fabrication."

Alors que de nombreuses boulangeries souffrent, la ferme résiste aux crises qui se multiplient. "On était en pleine transition pendant la crise sanitaire, donc ça n’a pas posé de problème. Ensuite, il y a eu la sécheresse, mais, par chance, nos céréales étaient bien levées au printemps, donc elles n’ont pas trop souffert. Cela n’a pas été catastrophique. La crise énergétique? On touche du bois jusqu’à présent. On utilise l’électricité, mais sans être impacté grâce à notre tarif fixe, jusqu’en mars 2023. On craint un peu la hausse des prix."