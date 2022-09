Pour lutter contre les éléments perturbateurs, de manière naturelle, il existe en effet une série de ruses. "On a appris que l’hysope permet d’avoir de beaux choux en éloignant les ravageurs. Le lin protège les pommes de terre des doryphores. Les capucines luttent contre les pucerons. Le purin de feuilles de sureau fait fuir les rats. Le charbon de bois écrasé en préparation de la terre évite le mildiou. Les purins d’orties ou de consoudes aident à l’immunité des plantes", explique Andrée Debauche, co-présidente de la locale Écolo à Chastre.

Cette rencontre s’inscrit dans la nouvelle dynamique organisée par les verts, en remplacement des Chastrottes. "Bon nombre de potagistes associent fleurs et légumes et prennent du plaisir à cultiver et partager leurs productions. Si c’est une pratique qui se perdait peu à peu à Chastre, le confinement l’a remise en vogue. Les savoirs sont riches et leur transmission précieuse."

Les participants à cette première édition de la Fête des potagers ont été récompensés. Ils ont reçu une analyse gratuite de la terre de leur potager, qui sera réalisée par le centre provincial agricole de La Hulpe.