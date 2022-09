Chastre: la comtesse Diana du Monceau a dû répondre du traitement infligé à son homme à tout faire

Ces préventions concernent l’absence de déclaration Dimona que tout employeur est tenu de communiquer à l’ONSS lors de l’entrée ou la sortie d’un travailleur, le non-versement des cotisations dues au même organisme pour le quatrième trimestre 2019 et le deuxième trimestre 2020, l’occupation illégale de main-d’œuvre étrangère, l’absence de police d’assurance contre les accidents de travail et, surtout, la traite des êtres humains.

«Un studio nauséabond»

Cette dernière prévention a trait aux conditions dans lesquelles a vécu, en novembre/décembre 2019 et d’avril à juin 2020 dans la ferme du Baty de Noirmont, Saïd B., un ressortissant marocain qui, selon le rapport des contrôleurs de l’inspection sociale, avait pour tout logis une chambre dépourvue de chauffage et baignant dans une puanteur atroce.

"Un studio nauséabond, des conditions inhumaines, refuge des chats et de leurs excréments dégageant une odeur insupportable", lit-on dans le rapport rédigé par l’inspection sociale.

Selon l’avocate de Saïd B., son client travaillait en moyenne onze heures par jour en étant rétribué à raison de 5 €/heure, sans bénéficier de congé et en ayant interdiction de quitter la ferme dans laquelle vivaient une centaine d’animaux en liberté.

Ce mardi, Diana du Monceau, qui en chambre du conseil avait clamé être l’amie du prince Laurent, s’est défendue comme une diablesse dans un bénitier: "Son studio, c’était mieux que chez moi car je n’avais plus d’électricité dans ma cuisine à cause d’un incendie. Les excréments? Il pouvait nettoyer! Jamais je ne lui ai donné de l’argent pour son travail qui consistait à faire les gros boulots alors que je m’occupais des petits. Il était arrivé chez moi en affirmant être sans logis puisqu’il sortait de prison. Je ne voulais pas l’héberger car c’est un homme voleur, menteur et harceleur.

«Il lui est arrivé de me menacer»

Le lendemain son arrivée, je l’ai croisé dans la propriété. Il avait la cigarette aux lèvres alors qu’il y avait beaucoup de foin et que je venais d’être victime d’un incendie. Je lui ai donné 100 €pour qu’il puisse se nourrir mais je ne l’ai jamais engagé contrairement à ce qu’on pourrait croire en regardant dans son GSM les photos qu’il prenait de lui en train de pousser une brouette.

Il lui est arrivé de me menacer à l’aide d’un couteau. Il avait été expulsé huit fois d’Espagne et une fois d’Allemagne. Moi, j’ai été menottée par la police, on m’a pris les empreintes, on m’a maltraitée comme si j’étais une criminelle."

Saïd B. réclame 5 000 €. L’auditeur du travail, qui considère toutes les préventions établies, a requis une peine d’amende sans s’opposer à un sursis.

Jugement le 4 octobre.